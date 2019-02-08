«Купол света»: ветеран США рассказал о секретном оружии СССР

Экс-пилот американского самолета-разведчика Роберт Хопкинс рассказал в воспоминаниях о встрече с секретным оружием СССР в 1988 году.

США обнародованы воспоминания экс-пилота самолета-разведчика RC-135S Cobra Ball Роберта Хопкинса. Бывший военный рассказывает изданию The Drive о загадочном явлении, свидетелем которого он стал в 1988 году. Ему дали название «Купол света» и предположили, что «купол» являлся секретным оружием СССР.

В то время команда 24-й эскадрильи стратегической разведки, где служил Роберт Хопкинс, находилась на базе ВВС Шемья в Аляске . В этот период Советский Союз согласно договору о ликвидации РСМД существлял пуск ракеты SS-20 («Пионер») в направлении полигона Кура. Экипаж Хопкинса наблюдал за происходящим и собирал данные.

Пилот вспоминает, что в этот вечер на небе практически не было звезд, и даже не светила луна. Сначала все шло по плану, а потом начались странности. По словам Хопкинса, их экипаж сначала заметил нечто похожее на полупрозрачную молочно-белую стену, двигавшуюся от СССР к северу Тихого океана.

«Она охватывало все от земли до уровня нашей видимости. И двигалась очень быстро — намного быстрее, чем воздушные суда — и приблизилась к нам», — рассказал Хопкинс.

После «стена света» продолжила движение на восток. Пилоты обсудили, что они видели одно и тоже, и явление не было галлюцинацией. Позже загадочному феномену дали название «Купол света», а его изучением занялись ученые из Отдела иностранных технологий ВВС. Правда, дальше гипотез дело так и не продвинулось. Эксперты высказали предположение, что необычный световой эффект был вызван либо специальным топливом ракеты, либо является частью пусковой установки, которая вспышкой света должна была ослепить американские спутники.

Статья о загадочном оружии была опубликована также в газете Los Angeles Times в 1988 году, где поддерживалась версия очевидца. Там говорилось, что эта система может выполнять роль маскировки при запуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР), ослепляя спутники раннего предупреждения.

Соглано другой версии, такое секретное оружие создали в Советском Союзе, основываясь на идеях Николы Теслы и скалярной электронике. Хопкинс уверен, что в постсоветский период гласности русские знали, что такое «купол света», но не говорили об этом.