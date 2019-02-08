США назвали ядерные учения Франции «посланием Москве»

Прошедшие во Франции учения по ядерному сдерживанию в США расценили как послание для Москвы

Американский телеканал Fox News связал с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией (ДРСМД).

По версии СМИ, сложившаяся между США и Россией ситуация усилила «беспокойство Европы по поводу собственной безопасности», поэтому прошедшие учения должны стать «посланием» для Москвы несмотря на то, что инициатором разрыва Договора выступает Вашингтон.

5 февраля Минобороны Франции сообщило о проведении 11-часовых учений, в которых был задействован истребитель четвертого поколения Rafale и крылатая ракета, способная нести ядерный заряд.

Президент США Дональд Трамп заявил о начале процедуры выхода из ДРСМД. Позже президент России Владимир Путин объявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона и приостановит своё участие в соглашении.