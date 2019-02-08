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США назвали ядерные учения Франции «посланием Москве» 

News.ru + ещё 62 1 час назад
Прошедшие во Франции учения по ядерному сдерживанию в США расценили как послание для Москвы.
Американский телеканал Fox News связал с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией (ДРСМД).
По версии СМИ, сложившаяся между США и Россией ситуация усилила «беспокойство Европы по поводу собственной безопасности», поэтому прошедшие учения должны стать «посланием» для Москвы несмотря на то, что инициатором разрыва Договора выступает Вашингтон.
5 февраля Минобороны Франции сообщило о проведении 11-часовых учений, в которых был задействован истребитель четвертого поколения Rafale и крылатая ракета, способная нести ядерный заряд.
Президент США Дональд Трамп заявил о начале процедуры выхода из ДРСМД. Позже президент России Владимир Путин объявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона и приостановит своё участие в соглашении.
Ранее News.ru писал о том, что заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин выразил обеспокоенность американскими ракетными установками МК-41. По его словам, данное вооружение представляет явную опасность для России и нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Комментарии1
Оружие , Армия , Видео , Войска , Дональд Трамп , Владимир Путин , Министерство обороны , Госдума , Fox News , Москва , США
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