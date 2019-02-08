Американский телеканал Fox News связал с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией (ДРСМД).
По версии СМИ, сложившаяся между США и Россией ситуация усилила «беспокойство Европы по поводу собственной безопасности», поэтому прошедшие учения должны стать «посланием» для Москвы несмотря на то, что инициатором разрыва Договора выступает Вашингтон.
5 февраля Минобороны Франции сообщило о проведении 11-часовых учений, в которых был задействован истребитель четвертого поколения Rafale и крылатая ракета, способная нести ядерный заряд.
Президент США Дональд Трамп заявил о начале процедуры выхода из ДРСМД. Позже президент России Владимир Путин объявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона и приостановит своё участие в соглашении.
Ранее News.ru писал о том, что заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин выразил обеспокоенность американскими ракетными установками МК-41. По его словам, данное вооружение представляет явную опасность для России и нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).