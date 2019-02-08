Заместитель госсекретаря США обвинила Россию в начале гонки вооружений

Россия нарушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и таким образом начала гонку вооружений, в которую США ее не втягивали. С таким утверждением выступила в четверг в интервью телеканалу PBS заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон

"Мы не пытаемся втянуть Россию в гонку вооружений. Мы продолжали соблюдать ДРСМД и все другие наши договоры о контроле над вооружениями, в то время как Россия допускала нарушения. Россия начала гонку вооружений. Она началась восемь лет назад, когда она [Россия] нарушила ДРСМД", — заявила замгоссекретаря, обвинив Москву в том, что она "инициировала эту угрозу".

"Если вы позволите участнику договора нарушать его без каких-либо последствий, то вы подорвете эффективность всего контроля над вооружениями", — добавила Томпсон.

По ее словам, США продолжают предоставлять России разведывательную информацию о нарушениях ею договора, но Москва отрицает эти данные.

Замгоссекретаря вновь напомнила, что после приостановки своих обязательств по ДРСМД США "могут проводить научные исследования и разработки" в этой сфере.

"Основой всего этого является безопасность и защита американского народа", — заключила она.

США выполняют ДРСМД

Журналист попросил Томпсон прокомментировать заявления российской стороны о нарушениях Вашингтоном ДРСМД.

"Никто, кроме России, не говорит о том, что эти системы нарушают [ДРСМД]. И мы продолжаем предоставлять им развединформацию [поясняющую], почему они не противоречат [договору]", — считает замгоссекретаря.

Она полагает, что Россия "не права", обвиняя США в нарушениях.

"Мы обеспечивали соблюдение Договора о РСМД, это совершенно ясно. Их команды устраивали у нас проверки и наоборот, наши технические специалисты проводили встречи. Мы консультировались с партнерами и союзниками", — сказала Томпсон.