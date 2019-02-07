Клинтон назвала выход США из ДРСМД «подарком Путину»

Как сообщается, Клинтон сделала такое заявление во время мероприятия Джорджтаунского университета.

"Я думаю, это подарок Путину", — заявила Клинтон, добавив, что она бы нашла более дипломатичный подход к ситуации, а выход из какого-либо другого соглашения с Россией без переговоров "увеличивает непредсказуемость" в регионе.

Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.