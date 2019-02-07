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Клинтон назвала выход США из ДРСМД «подарком Путину» 

РИА Новости
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в среду раскритиковала решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, назвав его "подарком" президенту России Владимиру Путину, сообщает издание Hill.
Как сообщается, Клинтон сделала такое заявление во время мероприятия Джорджтаунского университета.
"Я думаю, это подарок Путину", — заявила Клинтон, добавив, что она бы нашла более дипломатичный подход к ситуации, а выход из какого-либо другого соглашения с Россией без переговоров "увеличивает непредсказуемость" в регионе.
Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Оружие , Армия , Видео , В мире , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
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