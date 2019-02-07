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Назван возможный срок создания наземного «Калибра» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1
Источник в ракетостроительной отрасли рассказал, когда могут подготовить серийное производство наземного варианта ракетного комплекса «Калибр».
По словам источника ТАСС, комплекс «может быть создан и подготовлен к серийному производству» уже к концу 2019 года.
Источник пояснил, что ракета большой дальности давно стоит на вооружении ВМФ, так что нужно только «внести изменения в систему управления» ракеты, а также «заменить программное обеспечение».
Гапзета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия ответит США на выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности разработками наземного варианта ракетного комплекса «Калибр».
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