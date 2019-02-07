Назван возможный срок создания наземного «Калибра»

Источник в ракетостроительной отрасли рассказал, когда могут подготовить серийное производство наземного варианта ракетного комплекса «Калибр».

По словам источника ТАСС, комплекс «может быть создан и подготовлен к серийному производству» уже к концу 2019 года.

Источник пояснил, что ракета большой дальности давно стоит на вооружении ВМФ, так что нужно только «внести изменения в систему управления» ракеты, а также «заменить программное обеспечение».

Гапзета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия ответит США на выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности разработками наземного варианта ракетного комплекса «Калибр».