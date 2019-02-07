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В Госдепе усомнились в опасности российского «Посейдона» 

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Фото: © youtube.com
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон назвал информацию о характеристиках стратегического беспилотного подводного аппарата «Посейдон» российской пропагандой.
«Перед нами полный спектр угроз (со стороны) России и других (стран). Важно помнить, что у нас сильнейшая армия в мире: была, есть и будет… Я не особо доверяю российской пропаганде, но полностью уверена в американских военных», — цитирует Томпсон РИА Новости.
«США не предпринимают действий из-за реакции России. Мы предпринимаем действия, которые поддерживают и защищают американцев, чего бы это не стоило. Мы будет разрабатывать системы, которые повышают безопасность американцев», — добавила Томпсон.
В начале января СМИ назвали скорость «Посейдона» — более 200 километров в час на глубине в тысячу метров, что является рекордом для военных подводных аппаратов. Максимальная подводная скорость современных атомных подлодок составляет около 60 километров в час, торпед — около 90 километров в час.
«Посейдон» способен поражать авианосцы и нести ядерный боезаряд огромной мощности. В июле Минобороны России объявило о завершении испытаний всех элементов и систем «Посейдона», а также представило ролик, демонстрирующий возможности этого беспилотного подводного аппарата.
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Комментарии
Оружие , Андреа Томпсон , Министерство обороны , Госдеп США , РИА Новости , США
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