В Госдепе усомнились в опасности российского «Посейдона»

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон назвал информацию о характеристиках стратегического беспилотного подводного аппарата «Посейдон» российской пропагандой.

«Перед нами полный спектр угроз (со стороны) России и других (стран). Важно помнить, что у нас сильнейшая армия в мире: была, есть и будет… Я не особо доверяю российской пропаганде, но полностью уверена в американских военных», — цитирует Томпсон РИА Новости.

«США не предпринимают действий из-за реакции России. Мы предпринимаем действия, которые поддерживают и защищают американцев, чего бы это не стоило. Мы будет разрабатывать системы, которые повышают безопасность американцев», — добавила Томпсон.

В начале января СМИ назвали скорость «Посейдона» — более 200 километров в час на глубине в тысячу метров, что является рекордом для военных подводных аппаратов. Максимальная подводная скорость современных атомных подлодок составляет около 60 километров в час, торпед — около 90 километров в час.