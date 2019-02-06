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На антиамериканских учениях в Венесуэле разбился российский вертолет 

Lenta.ru + ещё 4 45 минут назад
В Венесуэле в ходе военных учений разбился многоцелевой ударный вертолет Ми-35 российской сборки. Об этом сообщает Venezuela al Dia.
В результате инцидента, случившегося 4 февраля, пострадали пять человек. Они были доставлены в больницу с множественными травмами.
Сколько всего человек находилось на борту — не сообщается. Также не раскрывается причина крушения.
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Начавшиеся на прошлой неделе учения призваны отработать способы отражения возможного военного вторжения США в находящуюся политическом кризисе Боливарианскую республику.
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности отправки в Венесуэлу американских военных. По его словам, использование вооруженных сил в данной ситуации — «это один из вариантов». Лидер Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление Трампа, назвав «безумием» мысли о войне в 21 веке.
В Венесуэле идет борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Италия, Турция и Иран. Оппозицию поддержали США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия.
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Комментарии60
Оружие , Армия , Видео , Николас Мадуро , Дональд Трамп , Венесуэла
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