На антиамериканских учениях в Венесуэле разбился российский вертолет

Венесуэле в ходе военных учений разбился многоцелевой ударный вертолет Ми-35 российской сборки. Об этом сообщает Venezuela al Dia.

В результате инцидента, случившегося 4 февраля, пострадали пять человек. Они были доставлены в больницу с множественными травмами.

Сколько всего человек находилось на борту — не сообщается. Также не раскрывается причина крушения.

Начавшиеся на прошлой неделе учения призваны отработать способы отражения возможного военного вторжения США в находящуюся политическом кризисе Боливарианскую республику.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности отправки в Венесуэлу американских военных. По его словам, использование вооруженных сил в данной ситуации — «это один из вариантов». Лидер Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление Трампа, назвав «безумием» мысли о войне в 21 веке.

В Венесуэле идет борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Италия, Турция и Иран. Оппозицию поддержали США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия.