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Планы Японии на Курилы, ошибка Путина и другие события дня
Планы Японии на Курилы, ошибка Путина и другие события дня

В Венесуэле заявили о перехвате партии оружия из США 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: Twitter
Власти Венесуэлы перехватили партию оружия из США, которое хранилось на складе аэропорта в городе Валенсия. Как отметили в Министерстве гражданской безопасности, оружие прибыло из Майями 3 февраля.
«19 винтовок, 118 магазинов для винтовок, четыре держателя, три прицела, 90 радиоантенн и шесть телефонов», — привёл список задержанного оружия замглавы ведомства Эндес Паленсия.
По его словам, информация об этом передана прокуратуре для расследования и выявления лиц, ответственных за финансирование террористических групп, намеревающихся «подорвать мир народа Венесуэлы».
Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что Венесуэла на случай интервенции США готовится к ответу, что обернётся невосполнимыми военными и человеческими потерями.
4 февраля Мадуро объявил о начале сбора подписей жителей Венесуэлы против возможной военной интервенции США.
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Оружие , Армия , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Генпрокуратура РФ , Венесуэла , США
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