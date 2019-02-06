В Венесуэле заявили о перехвате партии оружия из США 

Власти Венесуэлы перехватили партию оружия из США, которое хранилось на складе аэропорта в городе Валенсия. Как отметили в Министерстве гражданской безопасности, оружие прибыло из Майями 3 февраля.
«19 винтовок, 118 магазинов для винтовок, четыре держателя, три прицела, 90 радиоантенн и шесть телефонов», — привёл список задержанного оружия замглавы ведомства Эндес Паленсия.
По его словам, информация об этом передана прокуратуре для расследования и выявления лиц, ответственных за финансирование террористических групп, намеревающихся «подорвать мир народа Венесуэлы».
Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что Венесуэла на случай интервенции США готовится к ответу, что обернётся невосполнимыми военными и человеческими потерями.
4 февраля Мадуро объявил о начале сбора подписей жителей Венесуэлы против возможной военной интервенции США.