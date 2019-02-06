РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»

Россия ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»

Россия ответит США на выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности разработками наземного варианта ракетного комплекса «Калибр», установленного сейчас на кораблях ВМФ. Американцы утверждают, что такой комплекс у России фактически уже есть: это ракеты 9М729. Российские эксперты опровергают это утверждение американцев. В таком случае, как скоро удастся создать сухопутную версию «Калибров»?

Ответ России на приостановку США обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет включать разработку наземного варианта ракетного комплекса «Калибр». Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу , подчеркнув при этом, что уже одобрен соответствующий план мероприятий.

«В течение 2019–2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии», — цитирует РИА «Новости» министра.

В эти же сроки, по словам министра, будет создан наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности. Шойгу поручил заместителю министра обороны Алексею Криворучко в короткие сроки начать опытно-конструкторские работы.

Сообщается, что наземный «Калибр» станет непосредственным ответом на разработки американцами ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км, которые выходят за пределы договорных ограничений, предусмотренных ДРСМД.

Ракеты семейства «Калибр», напомним, начали разрабатываться еще в советское время. В 2000-х ими были оснащены корабли российского военно-морского флота. Существуют варианты для надводных и подводных кораблей. Дальность полета ракет на дозвуковой скорости доходит до 2 тысяч километров.

Напомним, в ночь на 7 октября 2015 года именно «Калибрами» корабли Каспийской флотилии (сторожевик «Дагестан» и три малых ракетных катера — «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич») дали залп по Сирии, по позициям группировки ИГИЛ. Расстояние до целей было порядка 1500 км. Как сообщается, в результате были уничтожены 11 целей: заводы по производству снарядов и взрывчатых веществ, командные пункты, лагеря подготовки террористов и т.д. С тех пор «Калибры» для ударов по Сирии применялись регулярно.

Однако разработка наземных вариантов этого комплекса не велась, так как договор РСМД запрещает ракеты дальностью больше 500 км.

Правда, американцы обвиняли Россию в том, что разработки такого рода все-таки ведутся. Так, в 2017-м газета The New York Times , видимо, основываясь на источниках в американской разведке, сообщила о том, что Россия начала развертывание дальнобойной крылатой ракеты 9М729 (американское обозначение SSC-8), которая, как утверждают американцы, и является наземным вариантом «Калибра».

Этот якобы твердо установленный факт и приводился администрацией Трампа в качестве обоснования выхода США из ДРСМД. Россия, в свою очередь, настаивает, что дальность этой ракеты составляет максимум 480 км. Следовательно, под ограничение ДРСМД она не входит и аналогом «Калибра» не является.

Если это утверждение верно, то получается, России придется не легализовать уже достигнутое достижение, а проделать новую работу. Что, как считают специалисты, нашему ВПК вполне по плечу.

Военный эксперт Антон Лавров назвал реальными обозначенные Шойгу сроки, «если использовать уже имеющиеся пусковые установки корабельного типа, то есть просто перенести их на сушу».

«Перенести уже существующее решение — это не очень затратно, это достаточно просто. Сложнее будет создать мобильную версию на автомобильном шасси, если мы захотим сделать что-то в виде «Искандера», например», — сказал Лавров газете ВЗГЛЯД.

«Уже существуют все ключевые моменты, такие как система наведения, боевая часть и так далее. А прочее, например увеличение размерности корпуса, уже является второстепенным моментом», — сказал Пономаренко газете ВЗГЛЯД. Эксперт отмечает, что поскольку старт «Калибров» предусматривался с определенных носителей, естественно, нужна адаптация: должны быть свои пусковые установки, оборудование, система ввода информации и т.д. «Будет это индивидуально или можно будет что-то взять у существующих систем, остается открытым вопросом», — говорит Пономаренко.

Он подчеркивает: в любом случае, работа будет проделана не настолько сложная, чтобы не уложиться в отведенные сроки, то есть в один–два года.

Касаясь темы изменений характеристик наземного комплекса, Антон Лавров напомнил, что ранее было заявлено об увеличении дальности полета для сухопутного варианта «Калибра» примерно на четверть, что составит около 2,5 тыс. километров.

Как сообщала, ссылаясь на свои источники, газета «Коммерсант» , дальность ракеты «Калибр-НК» (то есть разновидность комплекса, стоящего на надводных кораблях) в случае его переноса на сушу действительно будет примерно такой же, около 2,6 тыс. километров. Это примерно равно расстоянию от Москвы до Парижа. С Камчатки, где базируется серьезная ракетная группировка, до территории США этот наземный «Калибр» достать не сможет, там расстояние свыше 3 тысяч километров, а с Чукотки — сможет, учитывая, что ширина Берингова пролива всего лишь 86 км.

Издание также назвало еще один ответ России на выход США из ДРСМД. Речь идет о наземном варианте гиперзвуковой ракеты средней дальности. Он будет создаваться на основе изделия 3М22 «Циркон» разработки НПО машиностроения, сообщил источник газеты.

Интересно, что «Циркон» может запускаться с тех же пусковых установок, что и «Калибр». Значит, создав наземный вариант этого комплекса, Россия получит еще и наземный вариант гиперзвуковой ракеты средней дальности. И все это без каких-либо существенных дополнительных расходов.