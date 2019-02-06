Армия России может отказаться от легендарных патронов калибра 5,45 мм

Небольшая пробивная мощь патрона калибра 5,45 мм является причиной возможного перехода российской армии на модернизированные боеприпасы калибра 7,62 мм. Ранее в США эксперты назвали автомат АК-308 одним из самых амбициозных видов оружия за счет использования 7,62×51-мм патронов НАТО

Российская армия может отказаться от патронов калибра 5,45 мм из-за слабой пробивной силы и перейти на модернизированные боеприпасы калибра 7,62 мм, сообщается в отчете Минобороны «Основные направления развития системы ракетно-артиллерийского вооружения Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ ».

«В перспективе возможен отказ от применения в Сухопутных войсках оружия калибра 5,45 мм из-за недостаточного пробивного действия пуль по живой силе в средствах индивидуальной защиты на средних и повышенных дальностях стрельбы и сосредоточение усилий на модернизации и улучшении ТТХ патронов и оружия калибра 7,62 мм», — указывается в документе.

В пояснении сообщается, что номенклатура артиллерийских боеприпасов не в полной мере соответствует предъявляемым к ним современным требованиям и уступает по своему техническому уровню лучшим зарубежным аналогам — по максимальной дальности стрельбы и по могуществу.

«Имеется отставание отечественных разработок в области взрывателей, метательных зарядов, взрывчатых составов пониженной чувствительности для снаряжения боеприпасов, а также конструкционных материалов во многом обусловленное финансовыми трудностями, утратой научного потенциала, сырьевой, производственно-технологической и испытательной баз», — резюмируется в отчете.

5,45×39 мм — малоимпульсный советский промежуточный унитарный патрон центрального воспламенения. Он был разработан в начале 1970-х годов. Армейские патроны 5,45×39 мм производились в СССР, ГДР, Югославии и до сих пор производятся в Болгарии, Польше, Румынии, Индонезии, Франции, Сербии, Китае, КНДР и Чехии. На постсоветском пространстве их делают в России, Киргизии, Узбекистане, Украине.

Штурмовая винтовка ВК-308 была представлена на выставке «Армия — 2018» в Москве.

Как отмечал американский журналист, после Второй мировой войны «Калашников» выпустил более 20 моделей автоматов, из которых только три использовали боеприпасы НАТО. При этом первые шаги концерна по производству оружия под стандарт Североатлантического альянса не были успешными с точки зрения экспорта за рубеж, передает НСН.

«Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62×51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения», — сообщали сами представители российского оружейного концерна.

Вместимость магазина нового автомата составляет 20 патронов, его вес с пустым магазином — 4,3 кг, общая длина ствола — 415 мм. В конструкции автомата используется диоптрический прицел и регулируемый по длине складной приклад на четыре позиции.

Также в концерне рассказали о том, что при разработке была предусмотрена возможность установки на ствол новой модели автомата штык-ножа.

Двумя месяцами ранее журнал Popular Mechanics назвал новую российскую снайперскую винтовку МЦ-116М одной из самых смертоносных в мире. По данным издания, пробивная сила МЦ-116М сочетается с бесшумностью.

Как отмечалось, винтовка способна пробивать бронежилет высокого класса на дистанции до 300 метров. При этом, по мнению экспертов, российским конструкторам удалось добиться от оружия калибра 12,7 мм беззвучного выстрела с помощью специальных патронов.

Кроме того, в прошлом году сообщалось, что в России в 2019 году появятся высокоточные пули для стрелкового оружия.