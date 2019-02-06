The National Interest: Франция рассчитывает к 2021 году вступить в «гиперзвуковой клуб»

Париж планирует в течение пяти лет обзавестись собственным гиперзвуковым оружием, сообщает The National Interest . По данным журнала, проект французского гиперзвукового планирующего блока носит название V-MaX и он сможет разгоняться почти до 6000 км/ч.

В «клуб» обладателей гиперзвукового оружия скоро вступит ещё одна страна — Франция , пишет The National Interest. Как сообщает издание, Париж запустил проект под названием V-MaX, цель которого — создание планирующего боевого блока, способного развивать скорость до 6 тыс. км/ч.

«Гиперзвуковым оружием обзаводятся многие страны, и наработки для его разработки у нас есть, — цитирует NI министра обороны страны Флоранс Парли. — Мы больше не можем позволить себе ждать».

Как напоминает обозреватель журнала, гиперзвуковое оружие действительно разрабатывают или уже имеют несколько стран, включая США, Китай и Россию; при этом, российский лидер Владимир Путин заявлял, что российский гиперзвуковой комплекс «Авангард» неуязвим для американской противоракетной обороны.

Французский проект, по всей видимости, направлен на создание стратегического ядерного оружия, продолжает автор. Новое оружие будет разрабатываться ArianeGroup, совместным предприятием Airbus и Safran, предположительно на основе перспективной сверхзвуковой крылатой ракеты системы «воздух-воздух» ASN4G.

Тот факт, что Франция хочет вступить в «гиперзвуковую игру» не должен удивлять — оружие этого типа скорее всего сильно повлияет на методы ведения войны XXI века, отмечает обозреватель NI. Между тем, несмотря на то, что Франция обладает серьёзными технологическими наработками и имеет развитую авиакосмическую промышленность, оглашённая министром обороны дата первого испытательного полёта ракеты — конец 2021 года — всё же вызывает вопросы, подчёркивается в статье.

По мнению автора, такие сроки для разработки оружия, которое «расширяет границы возможного в аэродинамике», кажутся весьма сжатыми. Во французском Генеральном секретариате обороны и национальной безопасности уже предупредили, что первые испытания ракеты состоятся только через несколько лет и будут «ограничены в плане боевого груза, времени полёта и точности».