Источник рассказал об испытаниях реактора беспилотника «Посейдон»

Подводные испытания ядерной энергоустановки беспилотника «Посейдон» подтвердили, что аппарат способен передвигаться со скоростью более 200 км/ч на неограниченное расстояние, заявил источник в ОПК. Официального подтверждения этой информации пока нет, но ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ключевой этап испытаний «Посейдона» завершен.

Ранее заявленные характеристики беспилотного аппарата «Посейдон» подтвердились в ходе подводных испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«В ходе испытаний в морской акватории ядерной энергоустановки необитаемого аппарата были полностью подтверждены заявленные характеристики», — подчеркнул собеседник агентства.

Дальность хода «Посейдона» неограничена, а максимальная скорость превышает 200 км/ч. Тем не менее, официального подтверждения сведений источника пока нет.

Однако ранее, 2 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что ключевой этап испытаний «Посейдона» окончен.

Атомный подводный беспилотник океанской системы «Посейдон» российского производства способен обойти любые защитные системы противника.

«На пути к цели «Посейдон» сможет за счет полностью автономной системы управления обходить и преодолевать любые противолодочные рубежи и иные системы защиты противника», — передает слова источника НСН.

«Посейдон» предназначен как для выполнения стратегических задач, так и для поражения авианосных группировок противника.

В ходе обращения к Федеральному собранию 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин объявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные передвигаться на «очень большой глубине» и на межконтинентальную дальность. Скорость беспилотников кратно превышает скорость подводных лодок, самых современных торпед, также всех видов надводных кораблей, в том числе самых скоростных.

Подводные аппараты обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника, добавил президент, отметив, что в настоящий момент в мире не существует средств, которые могли бы им противостоять.

Новейшие российские подводные беспилотники обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для беспилотника был завершен в конце 2017 года.

Уникальность реактора заключается в его малых габаритах и при этом крайне высокой энергетической вооруженности. Объем ядерной энергоустановки в 100 раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, но при этом она гораздо мощнее и в 200 раз быстрее переходит на боевой режим, рассказал Владимир Путин.

Подводный беспилотный аппарат, о создании которого рассказал президент России, будет иметь почти неограниченную дальность плавания, а наличие ядерной энергетической установки позволяет необитаемому подводному аппарату двигаться на огромной глубине (более тысячи метров) и на большой скорости, оставаясь незамеченным для противника, рассказал главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.

Он отметил, что «специально создаваемая для этого проекта система наведения даст возможность подводным аппаратам осуществлять автономный выход к цели и поражать ее с высокой точностью».

В январе 2019 года стало известно, что Военно-морской флот России намерен поставить на боевое дежурство атомные подводные беспилотники «Посейдон». ВМФ планирует задействовать до 32 беспилотников.

«Предполагается, что по две подлодки-носителя «Посейдонов» войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников, то есть общее количество «Посейдонов» на боевом дежурстве может достигать 32 единиц», — заявил источник на флоте.