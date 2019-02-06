Россия поставит Турции С-400 к осени

"Портфель заказов Турции сегодня превышает $1 млрд, в 2017 году, как вам известно, был подписан контракт на С-400. Уже дважды мы пошли на корректировку сроков в сторону сокращения, и к осени 2019 года обязательства будут выполнены. Турция, конечно, имеет амбиции развития национальной оборонной промышленности, в ряде областей она в этом смысле уже значительно преуспела. Поэтому партнеров привлекают такие темы, как совместная разработка техники, в том числе авиационной", — сказал Шугаев изданию.

Он отметил, что Россия может предложить Турции конкретные решения по интересующим их проектам. В частности, по его словам, Россия готова к сотрудничеству по авиационной технике и по двигателям.

"Контракт на С-400 предполагает также и опцион, там речь идет о технологическом сотрудничестве. Мы готовы пойти на локализацию производства отдельных элементов этой системы. При этом никакой опасности передачи или копирования чувствительной для нас технологии не произойдет", — сказал Шугаев.

Он сообщил, что кроме Китая, Турции и Индии на получение С-400 рассчитывают еще порядка 10 стран.