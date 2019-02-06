Франция готовит ответ российскому «Авангарду», пишут СМИ

Франция планирует в течение пяти лет разработать собственное гиперзвуковое оружие, сообщает National Interest.

Отмечается, что страна уже запустила проект под названием V-Max, цель которого заключается в создании планирующего гиперзвукового боевого блока, способного развивать скорость до шести тысяч километров в час.

Издание добавляет, что проект будет также направлен на создание стратегического ядерного оружия, а его разработкой займется компания ArianeGroup, совместное предприятие Airbus и Safran. Основой для нового оружия станет перспективная сверхзвуковая крылатая ракета системы "воздух-воздух" ASN4G. Предполагается, что первый испытательный полет V-Max состоится в конце 2021 года.

Однако National Interest отмечает, что, несмотря на то, что Франция обладает серьёзными технологическими наработками и имеет развитую авиакосмическую промышленность, пять лет — слишком сжатый срок.

Издание также подчеркивает, что новый комплекс позволит Франции вступить в так называемый "гиперзвуковой клуб". Разработкой такого оружия занимаются уже ряд стран мира, включая Россию, США и Китай, а самым современным комплексом считается российский "Авангард", который называют неуязвимым для американской ПВО.

В конце декабря Минобороны России по поручению президента Владимира Путина провело испытательный пуск ракеты с комплекса "Авангард". Снаряд стартовал из Оренбуржья и успешно выполнил задачу, поразив цель на Камчатке, примерно в шести тысячах километров от места пуска.

Таким образом, программа летных испытаний "Авангарда" выполнена. В этом году первый полк должен встать на дежурство.

Как заявлялось, скорость полета боевого блока "Авангарда" в плотных слоях атмосферы может превышать 20 Махов.