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Франция готовит ответ российскому «Авангарду», пишут СМИ 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: Twitter
Франция планирует в течение пяти лет разработать собственное гиперзвуковое оружие, сообщает National Interest.
Отмечается, что страна уже запустила проект под названием V-Max, цель которого заключается в создании планирующего гиперзвукового боевого блока, способного развивать скорость до шести тысяч километров в час.
Издание добавляет, что проект будет также направлен на создание стратегического ядерного оружия, а его разработкой займется компания ArianeGroup, совместное предприятие Airbus и Safran. Основой для нового оружия станет перспективная сверхзвуковая крылатая ракета системы "воздух-воздух" ASN4G. Предполагается, что первый испытательный полет V-Max состоится в конце 2021 года.
Однако National Interest отмечает, что, несмотря на то, что Франция обладает серьёзными технологическими наработками и имеет развитую авиакосмическую промышленность, пять лет — слишком сжатый срок.
Издание также подчеркивает, что новый комплекс позволит Франции вступить в так называемый "гиперзвуковой клуб". Разработкой такого оружия занимаются уже ряд стран мира, включая Россию, США и Китай, а самым современным комплексом считается российский "Авангард", который называют неуязвимым для американской ПВО.
В конце декабря Минобороны России по поручению президента Владимира Путина провело испытательный пуск ракеты с комплекса "Авангард". Снаряд стартовал из Оренбуржья и успешно выполнил задачу, поразив цель на Камчатке, примерно в шести тысячах километров от места пуска.
Таким образом, программа летных испытаний "Авангарда" выполнена. В этом году первый полк должен встать на дежурство.
Как заявлялось, скорость полета боевого блока "Авангарда" в плотных слоях атмосферы может превышать 20 Махов.
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Оружие , Армия , Войска , Владимир Путин , Министерство обороны , Франция
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