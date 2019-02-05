В Японии Курилы назвали идеальным местом для ракет США

Кому нужна дискуссия о Курильских островах

Японская пресса назвала Курилы идеальным местом для размещения американских ракет. Это позволит не только эффективнее противостоять ракетной угрозе со стороны КНДР , но отрезать российскому Тихоокеанскому флоту выход в открытое море. Кто заинтересован в подобных публикациях, которые явно не на пользу переговорам о заключении мирного соглашения между Москвой и Токио?

В случае перехода части Курильских островов под суверенитет Токио, «северные территории» станут идеальным местом для размещения американских ракет для защиты от КНДР, написало издание Japan Business Press. Наиболее подходящим местом для размещения называется остров Итуруп, что увеличивает шансы сбить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на раннем этапе после запуска — еще до отделения боеголовок.

«Ракеты, запущенные из КНДР в США, будут лететь на северо-восток через Приморский край России. В связи с этим для того, чтобы поразить МБР в начале финального этапа, необходимо произвести запуск из точки, которая находится северо-восточнее Хоккайдо», — пишет издание.

При этом ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что если часть южных Курильских островов будет передана Японии, то размещение американских военных баз на них возможно только с согласия Токио. «Несмотря на то, что согласно Договору о безопасности между США и Японией, военные США имеют право использовать земли и мощности на территории Японии, правительство Японии должно дать согласие на то, где именно будут размещены (базы)», — заверял Абэ. А в ноябре премьер в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным пообещал не размещать военные базы США на Южных Курилах. Вашингтон также заявлял, что пока не планирует разворачивать войска на островах южной части Курил в случае их передачи Токио.

Напомним, в 2017 году Владимир Путин отмечал, что появление на Курилах американской ПРО «для нас это просто неприемлемо абсолютно». Такая возможность, отмечал он, вытекает из договоров между Токио и Вашингтоном. «Я сейчас не буду детализировать, хотя эти детали мне известны. Но возможность размещения на этих территориях американских войск есть», — говорил Путин.

Добавим, что во вторник на тему заключения мирного договора между странами высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров . Речь об этом зашла во время лекции в Душанбе. По словам министра, в процессе ускорения переговоров первый шаг остается за японской стороной, которая должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над Южными Курилами. «Этим первым шагом должно стать полное, безоговорочное признание итогов Второй мировой войны, включая суверенитет Российской Федерации (…) над этими островами (Южными Курилами)», — сказал Лавров.

«Южнокурильские острова вместе со всеми Курильскими островами перешли к Советскому Союзу, к России на абсолютно законных основаниях по итогам Второй мировой войны, поэтому любые разговоры о даже гипотетическом размещении на этих островах иностранных вооруженных сил, просто неуместны и беспочвенны», — заявил российский посол в Токио Михаил Галузин. Он отметил, что не понимает, кто подбрасывает подобные сюжеты в прессу, однако подчеркнул, что такие статьи не способствуют «созданию позитивной, конструктивной атмосферы диалога с Японией».

Рассуждения японской прессы об американских ракетах на Курилах идут явно не на пользу переговорам между Москвой и Токио. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркивает, что «подобные вбросы не улучшают ситуацию, а только осложняют». «Это еще раз подтверждает, что Россия никогда не ставила вопрос о передаче Курил Японии. Суверенитет нашей страны не оспаривается», — сказал Джабаров газете ВЗГЛЯД , добавив, что инициаторы подобных публикаций пытаются «столкнуть Россию и Японию лбами». Он особо отметил, что пока тема Курил не выйдет из повестки по заключению мирного договора, «прогресса там ждать не стоит».

Стоит отметить, что подобные публикации появляются далеко не впервые. Так, эта тема освещалась, например, в конце 2016 года в газета Asahi, которая утверждала, что Токио якобы признал возможность такого хода со стороны Вашингтона. Откуда же они возникают?

Член сенатского комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что за подобными публикациями могут стоять «противники действующей власти». «У японцев и так проблем море… Мы-то особо и не вели эту дискуссию и не говорили по поводу того, что мы что-то из Курильских островов отдадим. Поэтому японские господа пусть успокоятся. Никакие американские ракеты там стоять не будут, а вот российские, по-видимому, будут — на всякий случай. И это непреложный факт», — сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД, добавив, что «нам нужно жить по-соседски» и «нам нужно взаимоуважение и совместная хозяйственная работа».

«Это лишь одна из публикаций, которая попала в поле зрения наших СМИ. А так в Японии, как и в любом государстве, есть взгляды самого разного толка, но превалирует там мнение о том, что Курилы — всё же японская территория. Если какой-то японский политик проявит смелость и поставит вопрос о принадлежности Курил под сомнение — это может стоить ему карьеры. Это как на Украине с вопросом Крыма. Для нас это кажется странным, а там кажется странным обратное», — заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт ПИР-Центра Вадим Козюлин.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по информационной политике в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что подобные публикации отражают общую остановку нестабильности, которая возникла в условиях выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Эта же нестабильность, по его словам, характерна и для Европы. На днях в Польше заявили о готовности разместить на своей территории американские ракеты средней и меньшей дальности. «Сейчас впервые со времен холодной войны начинаются открытые обсуждения того, где и как можно разместить американские ракеты средней и меньшей дальности. Японские аналитики и средства массовой информации не остались в стороне от этого нового феномена», — сказал Пушков.

Впрочем, сенатор не исключает в публикации скрытый смысл с целью нарушить российско-японские переговоры и нанести удар по хорошим отношениям между Москвой и Токио. «США весьма недовольны этими отношениями и теми переговорами, которые Абэ ведет с руководством России», — отметил Пушков. На то, что публикация призвана ударить по переговорам, указывает и то, что в публикации говорится о возможности размещения ракет на Итурупе, то есть на одном из двух островов, о передачи которого вообще речи не идет в ходе переговоров. На это же указывают и рассуждения перекрыть российскому флоту выход в открытое море.

«Japan Business Press — это деловое издание. А деловые издания по всему миру достаточно тесно связаны с американскими интересами. Россия не готова к передаче Итурупа и Кунашира. Они вообще не фигурируют ни в каких документах. А если вдруг начинают обсуждать судьбу двух этих островов с точки зрения возможности их использования в стратегических военных целях, то это информационная, нацеленная на то, чтобы посеять зерна дальнейшего недоверия в отношениях между Россией и Японией», — уверен сенатор.

Действительно ли вероятность появления американского оружия на островах в случае их перехода к Японии так высока? «Это известная тема и одна из причин, почему мы не можем продвинуться с Японией в переговорах по Южным Курилам именно из-за американских баз. Когда мы спрашиваем, где гарантии того, что там не появятся американские военные объекты — японцы разводят руками, поскольку у них есть с США договор о военном сотрудничестве. Потому вероятность описанного в публикации Japan Business Press очень велика», — заявил Вадим Козюлин, добавив, что «пока что надежд на японцев нет».

«Если бы это произошло, то американские базы на Курилах появились бы незамедлительно», — подчеркнул в свою очередь Владимир Джабаров.

Его коллега Алексей Пушков также считает вполне высокой вероятность появления американской ПРО на Курилах, если они попадут в руки японцев. «Япония является военным союзником Соединенных Штатов и имеет на своей территории несколько десятков американских военных баз. Поэтому в случае передачи этих островов Японии я не вижу никаких причин, почему если не нынешнее, то следующее японское правительство — под давлением США — рассмотрело бы вопрос использования их в военных целях. Это вполне реальный сценарий.

Если мы получим гарантии от нынешнего японского правительства, то это не значит, что этих гарантий будет придерживаться следующее японское правительств. Оно вполне может пересмотреть этот вопрос», — предупредил сенатор.

Добавим, что кроме ответа на угрозы со стороны КНДР американские ракеты направлены и непосредственно против России. Как пишет та же Japan Business Press, благодаря присутствию на Курилах американцы смогут заблокировать базу Тихоокеанского флота — незамерзающий порт Владивосток. Сейчас Россия благодаря суверенитету над Курилами контролирует незамерзающий пролив Екатерины между Кунаширом и Итурупом, который дает доступ в открытое море. «Если Россия отдаст все четыре острова или даже только три за исключением Итурупа, то велика вероятность, что Япония и США заблокируют пролив Екатерины», — прогнозирует JBP.

Действительно, если отдать хотя бы один из островов Кунашир и Итуруп, то Охотское море потеряет статус внутреннего российского водоема. Для российского Тихоокеанского флота это будет иметь поистине фундаментальные последствия крайне отрицательного свойства, подчеркивает телеграм-канал «Взгляд человека в лампасах». Кроме того, в Охотское море свободно смогут зайти в том числе авианосцы и эсминцы с надписью USNavy на борту, а на островах американцы смогут поставить специальное оборудование, существенно облегчающее обнаружение российских подлодок.