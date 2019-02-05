Шойгу назвал сроки создания наземного «Калибра» и гиперзвуковой ракеты

В 2019-2020 годах России необходимо разработать наземный вариант комплекса «Калибр», а также создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу . Подобные меры станут ответом Москвы на решение США о приостановлении участия в ДРСМД. Кроме того, министр подчеркнул, что Вашингтон уже разрабатывает свои ракеты наземного базирования.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости разработки наземного варианта комплекса морского базирования «Калибр», оснащенного крылатой ракетой большой дальности, и наземного комплекса с гиперзвуковой ракетой повышенной дальности. Обе разработки Шойгу поручил создать в 2019-2020 годах.

»Генеральный штаб представил Верховному главнокомандующему перечень мероприятий, которые он одобрил. В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности», — заявил министр на тематическом селекторном совещании в Минобороны.

Эти шаги станут ответом России на решение США приостановить свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон, по словам Шойгу, уже ведет активную разработку ракет, из-за чего президент России Владимир Путин поручил министерству обороны принять ответные меры.

«В то же время они активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км, выходящей за пределы договорных ограничений. В связи с этим президент России поставил перед министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры», — сказал Шойгу.

Он также отметил, что с помощью использования таких ракет на земле сроки создания новых ракетных установок значительно сократятся, как и их финансирование. Кроме того, министр подчеркнул, что новые комплексы должны быть разработаны с повышенной дальностью стрельбы.

На данный момент российская крылатая ракета «Калибр» разрабатывается и производится только в варианте морского базирования: ее устанавливали на новые российские фрегаты и ракетные корабли. Это было связано с ограничениями ДРСМД, не позволявшими устанавливать подобные ракеты на сухопутные установки.

Выполнить поставленную президентом задачу Шойгу поручил заместителю министра обороны Алексею Криворучко , ему необходимо «в короткие сроки открыть соответствующие опытно-конструкторские работы в рамках выделенных по гособоронзаказу на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов ассигнований путем перераспределения финансовых средств на выполнение указанных работ».

Об ответных действиях России на приостановление участия США в ДРСМД президент России Владимир Путин заявил 2 февраля, на следующий день после того, как Вашингтон официально объявил о своем решении. Россия пошла на аналогичный шаг.

«Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — заявил Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Президент также отметил, что Россия все еще готова к переговорам по разоружению. При этом, по словам Путина, Вашингтон не предпринимает никаких шагов навстречу.

«Прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме», — сказал Путин, добавив, что лучше подождать, пока США созреют для равноправного содержательного диалога.

Впрочем, оснований для таких ожиданий пока нет. Напротив, президент США Дональд Трамп уже предупредил, что Вашингтон начнет разрабатывать «военный ответ» на якобы нарушения российской стороной своих обязательств по соглашению.

Правда, об окончательном выходе из договора США пока не заявляют. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об условиях возобновления действия соглашения — Россия должна в течение шести месяцев вернуться к соблюдению условий договора, иначе он будет расторгнут.

Россия же утверждает, что нарушений с ее стороны не было. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США так и не предоставили доказательств каких-либо нарушений.