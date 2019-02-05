Шойгу: опыт Сирии диктует необходимость развития группировки военных спутников

Сирийский опыт ведения боевых действий с помощью высокоточного орудия диктует необходимость переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Сирийский опыт показывает, что для эффективного применения высокоточного оружия необходима детальная разведывательная и картографическая информация. Получить такие данные можно только с помощью современных спутников, способных производить съемку поверхности Земли с высоким разрешением", — сказал Шойгу.

"Поэтому министерство обороны активно занимается технологическим переоснащением орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения", — добавил он.