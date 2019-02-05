Шойгу озвучил ответ России на действия США

Шойгу рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД

Сергей Шойгу. Наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности необходимо разработать в 2019-2020 годах, в эти же сроки надо создать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, сообщил министр обороны РФ

"Генеральный штаб представил Верховному главнокомандующему перечень мероприятий, которые он одобрил. В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности", — сказал Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании в Минобороны.

По словам Шойгу, эти меры реализуются в связи с тем, что со 2 февраля США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"В то же время они активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров, выходящей за пределы договорных ограничений. В связи с этим президент России поставил перед министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры", — сказал Шойгу.

По словам министра, "использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении позволит существенно сократить сроки производства нового ракетного оружия и объёмы его финансирования".

"Кроме того, важно повысить дальность стрельбы разрабатываемых сегодня наземных ракетных комплексов", — сказал он.