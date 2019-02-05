Военный эксперт рассказал о «кошмаре НАТО» из-за российских танков

В случае начала Третьей мировой войны российская армия в короткие сроки сокрушит силы НАТО в Европе. Об этом изданию Daily Star рассказал военный эксперт Петри Мякеля, который специализируется на анализе используемых в России и Скандинавии приёмов ведения войны.

Эксперт особенно выделяет российскую танковую армию, которая, по его мнению, серьезно превосходит по возможностям танки стран альянса. Он отмечает, что российские танковые соединения отличаются большим разнообразием и, несмотря на то, что некоторые образцы были созданы еще во времена СССР, они представляют большую угрозу для противника.

Кроме того, Мякеля отмечает, что большинство стран НАТО провели многочисленные сокращения, из-за чего в армиях некоторых из них используются лишь несколько разновидностей танков, а иногда и только одна модель.

Он считает, что из-за отсутствия военного паритета российские силы могут легко разбить войска НАТО в случае, если разразится третья мировая война.

"Российская тактика заключается в концентрации подавляющей силы на основном направлении, и довольно маленьким танковым армиям Запада будет сложно этому противостоять", — рассказал Мякеля.

По его словам, российская армия имеет куда более мощный огневой потенциал, чем войска альянса в Европе. В современной войне более совершенные западные танки попадут под удар численно превосходящих российских соединений при массированной поддержке артиллерии и ракет, где у стран Запада будет мало шансов.

Он добавил, что подобный сценарий развития атаки российских танков станет "кошмаром" для сил альянса, поскольку у них нет необходимых средств, чтобы отразить такой удар. В частности, Мякеля отметил недостаток артиллерийских орудий, а также малочисленность войск альянса в Европе. Однако он добавил, что Запад осознает свою слабость и предпринимает меры по "формированию в регионе более мощных сил".