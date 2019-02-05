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Россия из-за США возродит советскую ракету «Пионер» 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: В. Киселев / РИА Новости
В ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия создаст ракетное вооружение, используя уже имеющиеся возможности, пишет «Коммерсантъ».
Газета, ссылаясь на высокопоставленные источники в госструктурах и оборонно-промышленном комплексе, сообщает, что дальность ракеты «Калибр-НК» морского базирования при переносе на сушу составит до 2,6 тысячи километров. Гиперзвуковая ракета наземного базирования средней дальности, согласно изданию, будет создаваться на основе ракеты 3М22 «Циркон» и совместима с пусковыми установками для ракет «Калибр».
В беседе с РИА Новости главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский допустил, что гиперзвуковая ракета средней дальности будет создана на основе ракеты РС-10 «Пионер», снятой с вооружения в СССР после принятия ДРСМД. «Весь научно-технический потенциал для этого у нас сохранен: несмотря на то, что он разрабатывался в советское время — все институты и предприятия, участвовавшие в его создании, базировались в России», — сказал эксперт.
Однако, по словам генерал-лейтенанта Евгения Бужинского, наземная гиперзвуковая ракета средней дальности может быть создана на базе комплекса «Кинжал». Аналогичной позиции придерживается член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко.
В феврале Россия в ответ на выход США из ДРСМД решила создать сухопутный вариант ракеты морского базирования «Калибр» и запустить «опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности».
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Комментарии
Оружие , Политика , Игорь Коротченко , Виктор Мураховский , Евгений Бужинский , Министерство обороны , РИА Новости , Журнал "Арсенал отечества" , США
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