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«Искандерам» дадут новые ракеты 

Lenta.ru + ещё 3 32 минуты назад
Модернизация комплекса «Искандер-М» должна улучшить его тактико-технические характеристики, обеспечить работу при любой погоде и позволить преодолевать перспективные ПРО противника. Система получит новые типы ракет. Об этом говорится в статье председателя научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны полковника Романа Спирина. Материал опубликован в тематическом сборнике.
Отмечается, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы направлены на улучшение комплекса в целом и разработку нового типа оружия для него.
В статье говорится и о развитии другого вооружения, к примеру, создании новых образцов зенитных систем. Это увеличит возможности борьбы с современными средствами воздушного нападения, в том числе гиперзвуковыми летательными аппаратами и беспилотниками. Основное направление модернизации зениток — их роботизация.
Кроме того, идет создание носимого противоракетного комплекса типа «выстрелил и забыл».
«Искандер» представляет собой семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначенных для поражения малоразмерных и площадных целей, в первую очередь ПВО и ПРО, командных пунктов и объектов инфраструктуры. «Искандер-М» — вариант с квазибаллистическими ракетами, изготовленными с применением понижающей заметность стелс-технологии.
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Оружие , Армия , Видео , Министерство обороны
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