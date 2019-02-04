Ереван планирует закупить у РФ четыре истребителя СУ-30 СМ, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь Минобороны республики Арцрун Ованнисян.
Ранее в армянском военном ведомстве сообщили Sputnik Армения, что с российской стороной заключена соответствующая сделка о приобретении Ереваном российских многоцелевых истребителей Су-30 СМ.
В Минобороны также заявили, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российской стороной кредита в 100 миллионов долларов находится на стадии реализации.
"На начальном этапе Армения планирует закупить четыре СУ-30", — сказал Ованнисян. О сумме сделки он не сообщил.
Министр обороны Армении Давид Тоноян ранее заявил журналистам, что Ереван намерен приобрести многофункциональную боевую авиатехнику. По его словам, для повышения маневренности ВС необходимо иметь истребительную и бомбардировочную авиацию.