Армения планирует закупить у России четыре истребителя Су-30СМ

Ранее в армянском военном ведомстве сообщили Sputnik Армения , что с российской стороной заключена соответствующая сделка о приобретении Ереваном российских многоцелевых истребителей Су-30 СМ.

В Минобороны также заявили, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российской стороной кредита в 100 миллионов долларов находится на стадии реализации.

"На начальном этапе Армения планирует закупить четыре СУ-30", — сказал Ованнисян. О сумме сделки он не сообщил.

Министр обороны Армении Давид Тоноян ранее заявил журналистам, что Ереван намерен приобрести многофункциональную боевую авиатехнику. По его словам, для повышения маневренности ВС необходимо иметь истребительную и бомбардировочную авиацию.