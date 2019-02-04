Defense News: новый доклад Пентагона раскрыл серьёзные недостатки F-35

Специалисты Минобороны США выявили ряд критических проблем американского истребителя F-35. В своём отчёте эксперты особо выделяют автономную логистическую информационную систему самолёта, которая из-за своих многочисленных недостатков негативно сказываются на его боевом применении, пишет Defense News.

Специалисты Пентагона обнаружили ряд серьёзных дефектов у американского истребителя F-35. Особое внимание в своём докладе они уделили автономной логистической информационной системе (ALIS) самолёта, пишет Defense News.

ALIS была разработанная компанией Lockheed Martin для повышения эффективности технического обслуживания и лётных операций F-35. Но спустя годы обновлений и улучшений она продолжает страдать из-за недостатка данных и программных ошибок, отмечают эксперты Минобороны США.

Все эти проблемы приводят к тому, что военные не разрешают взлёт истребителей, которые ошибочно определяются системой как небоеспособные. В результате после развёртывания эскадрильи приходится ждать какое-то время, прежде чем подняться в воздух.

По словам экспертов, некоторые автоматизированные функции ALIS приходится выполнять вручную. Более того, система часто предоставляет неполную, а то и абсолютно неверную информацию, что подрывает доверие к ней среди обслуживающего персонала.

Как итог: плохой опыт взаимодействия. На исправление таких сложных массивов данных, как техническая информация о катапультируемом сидении F-35, уходит много времени. Но самое главное, эти проблемы оборачиваются отменой боевых вылетов.

Между тем ALIS — лишь одна из множества проблем американских истребителей пятого поколения, которая вызывает опасения у авторов доклада. Испытания показали, что версия F-35B с укороченным взлётом и вертикальной посадкой прослужит лишь 2100 вместо ожидаемых 8000 часов. Это означает, что часть самолётов спишут уже в 2026 году, то есть спустя всего 10 лет после их ввода в эксплуатацию.

Специалисты Пентагона также считают неприемлемой точность встроенного пулемёта F-35A. По их словам, оружие не соответствует технических стандартам, прописанным в контракте.

Кроме того, беспокойство у экспертов вызывает плановая модернизация F-35. Испытатели называют «рискованной» стратегию по обновлению программного обеспечения истребителя раз в полгода, и считают, что проверка софта должна по возможности проводиться в лаборатории, а не во время полёта.