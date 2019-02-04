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Где США производят запрещённые ракеты 

Рамблер 57 минут назад
Со 2 февраля США приостановили обязательства по выполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности, мотивируя решение тем, что Россия годами нарушала условия договора. В Министерстве обороны РФ заявили, что Соединённые Штаты задолго до объявления этого решения начали готовиться к запуску производства запрещённых ракет. Журналистам удалось снять завод Raytheon, на котором предположительно создают это оружие. Компания Raytheon — один из пяти главных подрядчиков минобороны США и крупнейший разработчик и производитель ракетного оружия и систем противовоздушной обороны.
Оружие , Армия , Видео , Общество , Политика , Министерство обороны , США
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