Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представлено изображение первого в России гиперзвукового космического дрона 

Ридус 6 часов назад
Фото: © "ИСОН"
В СМИ появилось изображение модели первого в России многоразового летательного аппарата, предназначенного для полетов из атмосферы в космосе на гиперзвуковых скоростях.
«На фото представлен беспилотник самолетного типа с одним двигателем, который является прототипом перспективного многоразового летательного аппарата. На втором изображении показана схема выведения данного аппарата на орбиту и его возвращения на землю при помощи парашютов», — сообщает РИА Новости.
Гиперзвуковой космический дрон в интересах «Роскосмоса» разрабатывает компания «ИСОН». В Фонде «Сколково» журналистам объяснили, что дрон сконструирован как многоразовый, что дает возможность многократного повторения испытаний и повышения качества предварительной летной отработки. Для производства дрона планируется использовать комплектующие только отечественного производства.
© "ИСОН"
Смысл разработки гиперзвуковых летательных аппаратов заключается в их неуловимости. Таким аппаратам будут не страшны ни классические зенитно-ракетные комплексы ПВО, ни истребители-перехватчики, которые никогда не смогут сбить, к примеру, гиперзвуковую крылатую ракету, летящую на скорости, много превышающую скорость звука.
Как рассказывал «Ридус», на сегодняшний день гиперзвуковой техникой в той или иной степени готовности обладают лишь шесть стран: США, ЕС, Россия, Австралия, Индия и Китай.
Ридус: последние новости
Российский Су-27 перехватил над Балтикой американский самолет-разведчик Космодром Восточный: запуск ракеты «Союз-2.1а» во всех деталях Жена погибшего в Сирии военного добилась признания его статуса через суд
Комментарии6
Оружие , Армия , Войска , Наука и техника , Статьи , ЕС , Роскосмос , Фонд Сколково , Ридус , РИА Новости
Читайте также
Видео
Под завалами «звездного дома» в Москве обнаружены шесть тел
Происшествия
Трамп пригрозил Мадуро войсками
В мире Армия
Завод США с запрещенными ракетами попал на видео
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео пожара в центре Москвы
Пожары Происшествия
Созданы двигатели для межпланетного корабля
Наука и техника Технологии
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
Самолет из Москвы не смог сесть в Красноярске
Происшествия
Над новым курсом Украины поиздевались в Сети
В мире
Италия заблокировала заявление ЕС
В мире Европа
Синоптики рассказали о погоде в понедельник
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение