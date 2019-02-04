Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония сожалеет о ситуации вокруг ДРСМД 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Япония считает нежелательным прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако понимает мотивы США. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
"Мы считаем нежелательной ситуацию, при которой действие договора приходится прекращать, — сказал он. — Однако можно понять ту постановку вопроса, которая привела США к нынешнему решению".
1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон с 2 февраля приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, а через полгода перестанет быть его участником, если со стороны России не будут предприняты действия по возвращению к выполнению положений документа. Президент РФ Владимир Путин в субботу на встрече с главами Минобороны и МИД РФ Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым заявил, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД.
Газета Asahi накануне написала, что окончательное прекращение действия этого документа приведет к размещению новых американских ракет в Азиатско— Тихоокеанском регионе (АТР) и может поставить Японию, на территории которой есть военные базы США, в центр противостояния Вашингтона и Пекина. Издание отметило, что договор был сдерживающим фактором для США, в то время как Китай без препятствий наращивал число своих ракет средней дальности.
Если в конечном итоге договор полностью прекратит существование, то Соединенные Штаты, по мнению Asahi, в течение трех-семи лет развернут на своих базах в АТР новейшие ракеты такого типа. В первую очередь речь идет об их размещении на принадлежащем США острове Гуам в Тихом океане. Кроме того, считает газета, новые американские ракеты могут также попытаться развернуть в Японии и на Филиппинах.
ТАСС: последние новости
Два российских фрегата оснастили станциями для ослепления противника Рогозин раскритиковал главу МИД Польши за высказывания о ядерных ракетах в Европе Пентагон не стал комментировать перехват истребителем РФ своего самолета над Балтикой
Комментарии
Оружие , В мире , Сергей Шойгу , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД , США , Япония
Читайте также
Видео
Трамп пригрозил Мадуро войсками
В мире Армия
Завод США с запрещенными ракетами попал на видео
Армия Оружие
РФ расценит вторжение США в Венесуэлу как акт агрессии
Политика Армия
Волочкова устроила скандал на ТВ после слов про быдло
Шоу-бизнес
Пугачева отреагировала на смерть Децла
Шоу-бизнес
Франция поставила Мадуро ультиматум
В мире Европа
Малахова потрясла смерть «беременной» от Киркорова
Шоу-бизнес Статьи
США спровоцировали холодную войну 2.0
Оружие В мире
России предложили убрать «запрещенные ракеты» за Урал
Армия Азия
Момент смерти Децла попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение