Ярмарка секретов. Какую боевую технику Украина продавала США

Многострадальный украинский танк "Оплот" так и не доехал до Америки. Единственный экземпляр завод имени Малышева пообещал продать США через госкомпанию "Спецтехноэкспорт" год назад, хотя договор с Пентагоном заключили еще в 2012-м. Но, как на днях стало известно российскому Центру анализа стратегий и технологий , уже в июне 2018-го стороны подписали мировое соглашение о разрыве договора купли-продажи. Впрочем, за десятилетия незалежности Украина и так успела "слить" на Запад немало ценных технологий и образцов боевой техники.

Изучить врага

В советские годы дислоцировавшиеся на территории Украинской ССР войска всегда были отлично укомплектованы — в случае серьезного конфликта с НАТО именно им предстояло принять первый удар. На западных рубежах служили лучшие офицеры, сюда поставлялись самые современные танки, самолеты, вертолеты, радиолокационные станции, системы ПВО. Изношенную и устаревающую технику оперативно заменяли на новую.

Неудивительно, что после распада СССР вероятный противник взглянул на эту "витрину" могучей советской оборонки с нескрываемым интересом. Да и украинское руководство, взявшее курс на сближение с Западом, особо не привередничало. И сидеть на горе военной техники, как собака на сене, не собиралось. Справедливости ради — подобной "щедростью" в 90-х грешили и другие бывшие союзные республики, правда, в более скромных масштабах.

Советская техника была интересна американцам и их союзникам по трем причинам.

Во-первых, закупки вооружений позволяли до винтика разобрать самое передовое "железо" вчерашнего противника по холодной войне — чтобы досконально его изучить, выявить сильные и слабые стороны и перенять наиболее привлекательные технологические решения. Советская техника предыдущих поколений, попадавшая в США с Ближнего Востока через третьи страны, американцев интересовала мало.

Во-вторых, Пентагон практиковал военные учения, в ходе которых специально подготовленные подразделения изображали сухопутные войска и авиацию СССР и стран Варшавского договора. Эти "псевдорусские" полки вооружались советской техникой и противостояли на полигонах кадровым частям Вооруженных сил США. Тактики тоже придерживались советской.

И наконец, в-третьих: американцы осваивали это простое, надежное и сравнительно недорогое оружие для обучения бойцов своих частных военных компаний и отрядов вооруженной оппозиции в других странах. Там, где этого могли потребовать геополитические и экономические интересы Вашингтона.

Сравнить броню

Точные объемы украинских поставок, а также полный перечень экспортированных вооружений сегодня составить затруднительно: не все сделки предавали огласке, кроме того, торговля оборонными технологиями часто осуществляется по запутанным и бюрократизированным схемам. Тем не менее подробности некоторых контрактов попали в прессу. Известно, что в период с 1993-го по 2014-й Украина поставила в США несколько десятков единиц боевых машин пехоты. В основном БМП-2, а также несколько новейших на момент распада СССР БМП-3, поступивших на вооружение в 1987 году.

Танков американцы закупали меньше — приличное их количество попало в США из Германии после объединения страны; в основном это были Т-72. В 2003-м Пентагон приобрел у Украины четыре газотурбинных Т-84У и один Т-80БВ в 2010-м. Американцев интересовало в первую очередь бронирование. По некоторым данным, машины использовали на полигоне в качестве мишеней — для проверки эффективности противотанковых средств Сухопутных войск США.

Важно отметить, что в годы холодной войны американцы и их партнеры по НАТО серьезно недооценивали крепость советской танковой брони. Уже в нулевых специалисты Пентагона обстреляли на полигоне 25 танков Т-72А1 и Т-72Б1 с динамической защитой "Контакт-5", полученных из разных стран, танковыми снарядами М829А1 с сердечником из обедненного урана. Пробить броню и вывести советские машины из строя не удалось. Именно по результатам этих испытаний специально для танков "Абрамс" были разработаны снаряды M829A2 и M829A3 с повышенной бронебойностью.

Таким образом, тщательное изучение возможностей техники вероятного противника серьезно повлияло на программу развития американских 120-миллиметровых боеприпасов. К счастью, сегодня данные, полученные американцами, уже не так актуальны: современные российские ОБТ Т-72Б3 и Т-90 оснащены более совершенными системами динамической защиты "Реликт".

Вчерашний день

Естественно, американцы не упустили возможности выкупить у Украины несколько единиц современных боевых самолетов. Достоверно известно, что в 2009-м Киев продал чикагской частной компании Pride Aircraft две демилитаризованные "спарки" Су-27УБ. Американцы за полгода поставили машины на крыло и выложили видео полетов в интернет, после чего следы самолетов затерялись. На сайте компании сообщалось, что истребители проданы и больше недоступны. Имя покупателя не разглашается, но высказывались мнения, что на самом деле машины достались Пентагону. С большой долей вероятности они используются в так называемой эскадрилье "Агрессор", отыгрывающей на учениях роль российской авиации.

Кроме того, известно, что в 2009 году США выкупили у Украины пять оперативно-тактических ракетных комплексов 9К72 "Эльбрус" с ракетой Р-17 (максимальная дальность стрельбы — 300 километров). По данным из открытых источников, американцы использовали данные ОТРК на испытаниях ряда противоракетных систем. Эта утечка технологий, впрочем, не особенно болезненна для современных российских ОТРК "Искандер". "Эльбрус" приняли на вооружение еще в 1962-м, и к 2009-му он считался устаревшим.

Отдельно стоит отметить экспорт в США ряда технологий ПВО. В частности, радиолокационных станций. В 2008-м американцы закупили одну РЛС 36Д6М-1, которую использовали для выработки мер противодействия российским зенитно-ракетным комплексам С-300ПМУ-2. Кроме того, этот радар использовался в ходе испытаний новых крылатых ракет и новейшего истребителя F-35, а также во время авиационных учений на авиабазе Неллис. Впрочем, и в этой области в арсенале российских ПВО есть гораздо более совершенные системы.