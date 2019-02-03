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Ядерный «Посейдон» признали неуязвимым 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Скриншот видео Минобороны РФ
Российский ядерный подводный беспилотный аппарат (БА) «Посейдон» сможет самостоятельно обходить любые системы защиты противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, это с учетом ходовых качеств делает беспилотник неуязвимым. Собеседник агентства также добавил, что глубина хода «Посейдона» будет превышать один километр, а новые технические решения обеспечат ему максимальную скорость до 200 километров в час.
Ранее в январе стало известно, что Военно-морской флот (ВМФ) России поставит на боевое дежурство до 32 подводных беспилотников «Посейдон». Ими планируется оснастить четыре подлодки, которые войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов. При этом каждая из субмарин сможет нести до восьми «Посейдонов».
О разработке стратегического беспилотника «Посейдон», способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Известно, что подводный аппарат будет оснащен инновационной ядерной энергоустановкой и является оружием массового поражения, способным поражать цели на воде и на берегу.
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Оружие , Армия , Владимир Путин
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