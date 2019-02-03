Система «Посейдон»: новые технические детали

По информации источника в российском оборонно-промышленном комплексе, входящий в состав многоцелевой океанской системы "Посейдон" необитаемый подводный аппарат сможет самостоятельно обходить любые системы защиты потенциального противника, что с учетом ходовых качеств сделает его неуязвимым.

Источник уточнил, что аппарат сможет обходить и преодолевать любые противолодочные рубежи и иные системы защиты противника за счет полностью автономной системы управления. При этом глубина его хода будет превышать 1 километр, а скорость сможет достигать 200 километров в час, передает ТАСС . Официального подтверждения таких технических характеристик пока не поступало.