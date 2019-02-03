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Система «Посейдон»: новые технические детали 

Вести.Ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Минобороны РФ
По информации источника в российском оборонно-промышленном комплексе, входящий в состав многоцелевой океанской системы "Посейдон" необитаемый подводный аппарат сможет самостоятельно обходить любые системы защиты потенциального противника, что с учетом ходовых качеств сделает его неуязвимым.
Источник уточнил, что аппарат сможет обходить и преодолевать любые противолодочные рубежи и иные системы защиты противника за счет полностью автономной системы управления. При этом глубина его хода будет превышать 1 километр, а скорость сможет достигать 200 километров в час, передает ТАСС. Официального подтверждения таких технических характеристик пока не поступало.
Как сообщалось, накануне президент России Владимир Путин сообщил об окончании ключевого этапа испытаний необитаемого подводного аппарата "Посейдон". Впервые о создаваемом в России беспилотном подводном аппарате с ядерной энергетической установкой глава государства сообщил в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. По его словам, эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и будут способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и другие цели.
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Оружие , Армия , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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