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США ответили на предложения Минобороны РФ по ДРСМД 

Вести.Ru + ещё 42 38 минут назад
Фото: indiandefencereview.com
В ответ на зеркальное требование России к США уничтожить нарушающие требования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ударные системы — наземные установки для запусков "Томагавков", ракеты-мишени и беспилотники, миссия США при НАТО распространила документ, в котором констатируется, что ударные беспилотники не нарушают Договор, так как их можно использовать многократно.
По мнению Соединенных Штатов, термин "ракета", который использует Договор, применим только к одноразовым изделиям, а ДРСМД не ставит никаких ограничений на разработку, испытания и применение многократно используемых вооруженных дронов, сообщает ТАСС.
Кроме того, США считают, что наземная система противоракетной обороны "Иджис" полностью соответствует обязательствам по ДРСМД, так как не обладает наступательным потенциалом и инфраструктурой, необходимой для запуска крылатых ракет "Томагавк", передет РИА Новости.
"Система способна запускать только оборонительные ракеты-перехватчики, такие, как SM-3", — заверили в миссии США при НАТО, отметив, что эта ракета также не попадает под действие Договора.
Похожие аргументы приводятся и по использованию США ракет-мишеней при испытании системы ПРО. Утверждается, они не нарушают положений ДРСМД, так как используются в научно-исследовательских и опытно-конструкторских целях, не связанных с самой системой ракеты-носителя.
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Оружие , Армия , США , Министерство обороны , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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