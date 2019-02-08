США отказались уничтожать нарушающие ДРСМД ракетные системы

США не планируют размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе, но и не признают нарушение Вашингтоном Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон

По ее словам, у США «нет в планах» размещения крылатых ракет наземного базирования в Европе, а все последующие шаги будут предприниматься с учетом мнения союзников США, передает ТАСС

В четверг Минобороны России предложило США уничтожить наземные установки Mk-41, ракеты-мишени и беспилотники, нарушающие ДРСМД.

Томпсон ответила, что нарушением договора эти системы считает «только Россия».

По словам замгоссекретаря, США «продолжают предоставлять развединформацию», которая поясняет, почему данные системы «не противоречат» ДРСМД.

Как указывала Россия, с 2014 года США стали размещать в Европе пусковые установки для позиционных районов противоракетной обороны — пусковые установки Mk-41, пригодные без каких-либо изменений для запуска ударных ракет средней дальности «Томагавк».