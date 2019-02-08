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США отказались уничтожать нарушающие ДРСМД ракетные системы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 30 2 часа назад
Фото: EPA
США не планируют размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе, но и не признают нарушение Вашингтоном Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон.
По ее словам, у США «нет в планах» размещения крылатых ракет наземного базирования в Европе, а все последующие шаги будут предприниматься с учетом мнения союзников США, передает ТАСС.
В четверг Минобороны России предложило США уничтожить наземные установки Mk-41, ракеты-мишени и беспилотники, нарушающие ДРСМД.
Томпсон ответила, что нарушением договора эти системы считает «только Россия».
По словам замгоссекретаря, США «продолжают предоставлять развединформацию», которая поясняет, почему данные системы «не противоречат» ДРСМД.
Как указывала Россия, с 2014 года США стали размещать в Европе пусковые установки для позиционных районов противоракетной обороны — пусковые установки Mk-41, пригодные без каких-либо изменений для запуска ударных ракет средней дальности «Томагавк».
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Оружие , Армия , Андреа Томпсон , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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