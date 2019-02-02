Еще один договор с США оказался под угрозой

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Еще один военный договор с США оказался под угрозой 

360tv.ru 55 минут назад
Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) наряду с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) поставлен под угрозу действиями США. С таким заявлением к президенту России Владимиру Путину обратился глава российского МИД Сергей Лавров.
«Еще один остающийся после ДРСМД действующим — Договор о стратегических наступательных вооружениях. Он имеет важнейшее значение для того, чтобы сохранять хоть какую-то стратегическую стабильность, глобальный паритет», — подчеркнул главный российский дипломат.
Слова Лаврова подтвердил и министр обороны России Сергей Шойгу. По его мнению, Договор о СНВ «тоже находится под угрозой».
В НАТО высказались о ситуации по ДРСМД между Россией и США
Лавров подчеркнул, что функционирование ДСНВ можно поставить под вопрос из-за действий американской стороны. Не так давно США заявили о выводе более полусотни пусковых установок на подводных лодках и 41 тяжелого бомбардировщика, заявив, что изъятое оружие переоборудуют в неядерное оснащение, напомнил глава МИД.
Глава российского министерства иностранных дел заявил, что такие действия, по условию ДСНВ, допустимы, но другие его участники имеют право убедиться, что переоборудование производится так, чтобы «исключить возвратный потенциал».
Владимир Путин в ответ на доклады Лаврова и Шойгу подчеркнул, что инспекция действительно необходима.
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Комментарии15
Оружие , Армия , Видео , США , Сергей Шойгу , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , НАТО
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