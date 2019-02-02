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Шойгу доложил о завершении испытаний подводного беспилотника «Посейдон» 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу несколько дней назад доложил о завершении ключевого этапа испытаний беспилотного многоцелевого подводного боевого оружия "Посейдон", отметив, что хочет посмотреть, как идет работа.
"Несколько дней назад вы доложили мне о завершении ключевого этапа испытаний беспилотного многоцелевого и стратегической дальности подводного боевого оружия "Посейдон". Надо посмотреть, как идет работа здесь", — сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.
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Оружие , Армия , Войска , Политика , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД
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