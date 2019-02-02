Президент РФ Владимир Путин сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу несколько дней назад доложил о завершении ключевого этапа испытаний беспилотного многоцелевого подводного боевого оружия "Посейдон", отметив, что хочет посмотреть, как идет работа.
"Несколько дней назад вы доложили мне о завершении ключевого этапа испытаний беспилотного многоцелевого и стратегической дальности подводного боевого оружия "Посейдон". Надо посмотреть, как идет работа здесь", — сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.