В авиаполк в Челябинской области в 2019 году поступят шесть Су-34

Шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34 поступят по гособоронзаказу в состав авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области до конца года, сообщил журналистам командир смешанного авиационного полка полковник Андрей Ермаков "На данный момент началось формирование второй эскадрильи Су-34 в составе нашего полка. С 2018 года получено 18 единиц новой техники, до конца 2019 года планируется получение еще шести Су-34", — сказал Ермаков. В субботу авиационному полку вручили орден Суворова за участие челябинских летчиков в операции в Сирии. Ранее сообщалось, что в 2018 году впервые на вооружение Центрального военного округа поступили истребители-бомбардировщики Су-34, была сформирована первая в округе эскадрилья подобных современных самолетов.