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В авиаполк в Челябинской области в 2019 году поступят шесть Су-34 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34 поступят по гособоронзаказу в состав авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области до конца года, сообщил журналистам командир смешанного авиационного полка полковник Андрей Ермаков.
"На данный момент началось формирование второй эскадрильи Су-34 в составе нашего полка. С 2018 года получено 18 единиц новой техники, до конца 2019 года планируется получение еще шести Су-34", — сказал Ермаков.
В субботу авиационному полку вручили орден Суворова за участие челябинских летчиков в операции в Сирии.
Ранее сообщалось, что в 2018 году впервые на вооружение Центрального военного округа поступили истребители-бомбардировщики Су-34, была сформирована первая в округе эскадрилья подобных современных самолетов.
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Оружие , Армия , Войска , Андрей Ермаков , Челябинская Область
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