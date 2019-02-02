Корабли ВМФ России начали получать системы, ослепляющие противника

Аппаратура установлена на фрегатах "Адмирал флота Советского Союза Горшков", переданном ВМФ в 2018 году, и "Адмирал флота Касатонов", проходящем заводские испытания. На борту фрегатов установлены по два комплекта аппаратуры. В "Росэлектронике" добавили, что аналогичное оборудование будет установлено еще на два фрегата проекта 22350, строительство которых уже ведется на судостроительном заводе "Северная верфь"

Станция "Филин" разработана АО "Опытный завод "Интеграл" (входит в "Росэлектронику"). Она предназначена для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя, применяемых против надводных кораблей и катеров ВМФ. Действие станции основывается на модуляции яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости излучения за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные обратимые расстройства органов зрения.

"Испытателями из числа добровольцев отмечалась невозможность вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия (АК, СВД, ПКМ) по мишеням, прикрываемым станцией, при размещении станции на дальностях до 2000 метров от позиций стрелков из-за того, что "цель не видно". 20% отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как "пятно света плавает перед глазами", и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве", — сказали в "Росэлектронике".

В компании уточнили, что излучение в видимом и части инфракрасного спектрах в комбинации с высокочастотной модуляцией яркости позволяет на дальностях до 5000 метров эффективно подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, системы наведения противотанковых управляемых ракет.