Польша не хотела бы размещать у себя американское ядерное оружие

Заявление выпущено в связи с публикацией в Spiegel интервью главы польского МИД Яцека Чапутовича. Материал появился в журнале под заголовком "Глава польского МИД требует размещения в Европе американских ядерных ракет". Подзаголовок гласит, что Чапутович "высказался за размещение в Европе американского ядерного оружия".

"Министерство иностранных дел решительно опровергает то, что в интервью редакции Spiegel министр Яцек Чапутович якобы требовал развертывания американских атомных ракет в Европе", — говорится в заявлении МИД.

"Название статьи, которая появилась сегодня на сайте еженедельника, не передает содержание разговора", — уточнили в польском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД пояснили, что касаясь в интервью договора РСМД, глава польской дипломатии отметил, что "Европа сейчас базируется на ядерном сдерживании, гарантированном Североатлантическим альянсом ".

На вопрос о возможности развертывания ядерного оружия на территории Польши Чапутович "четко подчеркнул, что "мы совершенно не желаем этого", отметили в МИД.

При этом он не исключил, что "в будущем, как и сегодня, ядерное оружие будет обеспечивать мир в нашей части света". Тем не менее, возможные решения о месте базирования этого оружия он оставил в "исключительной компетенции НАТО".