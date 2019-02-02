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Польша не хотела бы размещать у себя американское ядерное оружие 

РИА Новости + ещё 11 46 минут назад
Фото: Reuters
Польша не хотела бы размещать на своей территории американское ядерное оружие, говорится в заявлении МИД страны после публикации интервью главы ведомства немецкому журналу Spiegel.
Заявление выпущено в связи с публикацией в Spiegel интервью главы польского МИД Яцека Чапутовича. Материал появился в журнале под заголовком "Глава польского МИД требует размещения в Европе американских ядерных ракет". Подзаголовок гласит, что Чапутович "высказался за размещение в Европе американского ядерного оружия".
"Министерство иностранных дел решительно опровергает то, что в интервью редакции Spiegel министр Яцек Чапутович якобы требовал развертывания американских атомных ракет в Европе", — говорится в заявлении МИД.
"Название статьи, которая появилась сегодня на сайте еженедельника, не передает содержание разговора", — уточнили в польском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД пояснили, что касаясь в интервью договора РСМД, глава польской дипломатии отметил, что "Европа сейчас базируется на ядерном сдерживании, гарантированном Североатлантическим альянсом".
На вопрос о возможности развертывания ядерного оружия на территории Польши Чапутович "четко подчеркнул, что "мы совершенно не желаем этого", отметили в МИД.
При этом он не исключил, что "в будущем, как и сегодня, ядерное оружие будет обеспечивать мир в нашей части света". Тем не менее, возможные решения о месте базирования этого оружия он оставил в "исключительной компетенции НАТО".
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Комментарии47
Оружие , Армия , В мире , МИД , НАТО , Spiegel , Польша
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