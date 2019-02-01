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В Польше призвали США разместить ядерное оружие в Европе 

Rambler News Service + ещё 2 28 минут назад
Фото: EPA
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что размещение американских ракет в ядерном оснащении на европейском континенте является интересом Европы. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Der Spiegel.
«В наших европейских интересах, чтобы американские войска и ядерные ракеты были размещены на континенте», — заявил Чапутович.
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По его словам, на территории Польши могут быть размещены и ядерные ракеты НАТО.
«Все зависит от того, как Россия будет вести себя в будущем, продолжит ли она свою агрессивную политику в отношении вооружений, и НАТО должна решить это как сообщество», — сказал он.
Ранее США заявили о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вашингтон возложил ответственность «за крах соглашения» на Москву и призвал Россию признать уже совершенные нарушения, в частности в ходе испытаний ракеты 9М729, дальность действия которой якобы нарушило положения соглашения.
В Москве отвергают любые обвинения в нарушении договора и заявляют, что США, разрушая это соглашение, хотят развязать себе руки в военной сфере. МИД России также заявлял, что США создали целый класс новых вооружений — ударных беспилотных летательных аппаратов, попадающих под действие договора.
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Комментарии
Оружие , Армия , МИД , НАТО , Польша , США
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