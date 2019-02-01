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В НАТО высказались о решении США по ДРСМД 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В НАТО полностью поддерживают решение США по приостановке действия Договора РСМД и по началу процедуры выхода из него, сообщается в заявлении Североатлантического альянса.
В альянсе пояснили, что США пошли на этот шаг в ответ на «значительные риски для евроатлантической безопасности» от крылатых ракет России, передает РИА «Новости».
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«США предпринимают эти действия в ответ на значительные риски для евроатлантической безопасности, связанные с тайными испытаниями, производством и развертыванием Россией крылатых ракетных систем наземного базирования 9М729», — отмечается в заявлении НАТО.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты 2 февраля приостановят выполнение ракетного договора и начнут процедуру выхода из соглашения.
В НАТО также полностью возложили ответственность на Россию за прекращение действия ДРСМД.
«Если Россия не выполнит свои договорные обязательства по РСМД путем поддающегося проверке уничтожения всех своих систем 9М729, тем самым вернувшись к полному и поддающемуся проверке соблюдению до того, как выход США вступит в силу через шесть месяцев, Россия будет нести единоличную ответственность за прекращение действия договора», — отмечается в сообщении альянса.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Германия намерена спасти ракетный договор.
В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности по поводу выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Комментарии118
Оружие , Армия , Видео , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Владимир Путин , НАТО , РИА Новости , США
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