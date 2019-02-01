США 2 февраля приостановят выполнение ДРСМД

Как передаёт MSNBC, американский лидер также заявил о начале процедуры выхода из соглашения.

Об этом также объявил в ходе пресс-конференции госсекретарь Майк Помпео.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон под надуманным предлогом выходит из ДРСМД, который сам же давно нарушил.

В начале декабря США пригрозили приостановить выполнение обязательств по договору, если Россия в течение 60 дней «не вернётся к его исполнению».