Соединённые Штаты 2 февраля приостановят выполнение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил президент США Дональд Трамп.
Как передаёт MSNBC, американский лидер также заявил о начале процедуры выхода из соглашения.
Об этом также объявил в ходе пресс-конференции госсекретарь Майк Помпео.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон под надуманным предлогом выходит из ДРСМД, который сам же давно нарушил.
В начале декабря США пригрозили приостановить выполнение обязательств по договору, если Россия в течение 60 дней «не вернётся к его исполнению».