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Трамп анонсировал военный ответ на действия России
Трамп анонсировал военный ответ на действия России

США 2 февраля приостановят выполнение ДРСМД 

RT на русском 33 минуты назад
Соединённые Штаты 2 февраля приостановят выполнение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил президент США Дональд Трамп.
Как передаёт MSNBC, американский лидер также заявил о начале процедуры выхода из соглашения.
Об этом также объявил в ходе пресс-конференции госсекретарь Майк Помпео.
Как Россия ответит США на выход из ДРСМД
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон под надуманным предлогом выходит из ДРСМД, который сам же давно нарушил.
В начале декабря США пригрозили приостановить выполнение обязательств по договору, если Россия в течение 60 дней «не вернётся к его исполнению».
RT на русском: последние новости
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Оружие , Армия , Видео , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
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