Что может стоять за заявлением США о разработке перехватчиков гиперзвукового оружия

Пентагон изучает альтернативные концепции будущего перехватчика гиперзвуковых вооружений. Об этом заявил глава американского Агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Сэм Гривз. При этом он не исключил создания для этих целей «систем направленной энергии» — лазерного оружия, а также размещения элементов ПРО в космосе. Впрочем, эксперты считают, что в ближайшее время Соединённым Штатам не удастся создать эффективные средства защиты от уже имеющегося у России оружия, в том числе гиперзвукового. Аналитики полагают, что на это у Вашингтона может уйти около 10—15 лет.

Директор Агентства по противоракетной обороне (ПРО) США генерал-лейтенант Сэм Гривз, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований , рассказал о планах по разработке перехватчика гиперзвуковых вооружений. Сейчас Пентагон заканчивает изучение вариантов решения этой задачи: ведомство оценивает существующие на сегодняшний день технологии на предмет использования их для перехвата гиперзвуковых ракет, а также предложения от конструкторов и оборонных компаний.

«Агентство противоракетной обороны завершило анализ возможных мер по обеспечению защиты от гиперзвукового оружия. В решении проблемы могут помочь скоростные перехватчики и оружие направленной энергии, но есть и другие варианты. Задача по сути в том, чтобы выяснить, способны ли имеющиеся у нас перехватчики достаточно быстро настигать летящие цели. Этот анализ возможных вариантов проходит финальную стадию рассмотрения в Министерстве обороны и в скором времени должен быть опубликован», — заявил Гривз.

Системы направленной энергии — это, среди прочего, лазерное и микроволновое оружие. Как пояснил генерал, перебои с финансированием затормозили развитие таких систем ПРО, но в перспективе они всё равно могут быть созданы. Также Гривз пояснил, что выведение на орбиту средств корректировки ПВО, координирующихся с наземными компонентами, необходимо для защиты от угроз.

Сэм Гривз © U. S. Air Force

«Обыкновенные меры прикрытия»

В марте 2018 года президент России Владимир Путин в послании Федеральном собранию представил новые оборонные разработки, которые или уже поступают на вооружение российской армии, или будут скоро поставлены. Речь шла о нескольких образцах новейших вооружений — межконтинентальной ракете «Сармат», сверхдальней крылатой ракете воздушного базирования X-101/102, беспилотной субмарине «Посейдон», гиперзвуковом крылатом блоке «Авангард». Также успешно испытан тактический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

«Авангард» также относится к классу гиперзвуковых вооружений — блок способен развивать скорость до 27 Махов (более 30 тыс. км/ч), что делает его недоступным для ракет ПРО. Как подчеркнул глава государства, новые российские ракеты способны преодолевать любые противоракетные заслоны. Разрабатывать такие вооружения Москва начала в качестве ответа на создание США глобальной системы ПРО и размещения американских противоракетных комплексов у российских границ. Таким образом Вашингтон подрывает стратегический ядерный паритет, сложившийся между двумя державами ещё в прошлом веке и закреплённый сразу в нескольких международных договорах — СНВ-3, Договоре об ограничении систем противоракетной обороны (был расторгнут американской стороной в 2001-м. — RT) и ДРСМД — действие этого соглашения также заморожено Вашингтоном со 2 февраля текущего года.

Новость о появлении у России гиперзвукового оружия неприятно удивила американских экспертов и чиновников. США пока не создали аналогов — работа над гиперзвуковой ракетой X-51A Waverider всё ещё продолжается.

Американская гиперзвуковая ракета X-51A WaveRider © U. S. Air Force

В Счётной палате США констатировали, что сейчас Пентагон не располагает возможностями и для перехвата гиперзвуковых ракет. Об этом говорилось в отчёте американского ведомства, представленном в декабре 2018 года.

В сентябре прошлого года Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона ( DARPA ) показало публике первый эскиз перехватчика гиперзвуковых ракет Glide Breaker. Оружие предназначено для того, чтобы уничтожать российские или китайские ракеты. Впрочем, пока никаких подробностей об устройстве будущего аппарата не сообщается — посетители юбилейной выставки, посвящённой 60-летию DARPA, смогли ознакомиться лишь с одним рисунком, на котором был весьма условно изображён будущий «убийца ракет». В DARPA лишь уточнили, что оружие не будет нести на себе взрывчатку, а будет сбивать ракеты лишь за счёт кинетической энергии.

По мнению экспертов, единственным шансом быстро засечь объект, летящий на гиперзвуковой скорости, может стать размещение компонентов ПРО в космосе. В теории это позволит отследить пуск гиперзвуковой ракеты быстрее, чем с Земли.

Уже в начале прошлого года глава глава Стратегического командования (Стратком) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен предложил направить усилия на создание противоракетных систем, размещаемых на орбите нашей планеты. По замыслу Хайтена, дислоцированные на спутниках датчики могли бы отследить старт ракет и быстро передать эту информацию наземным и морским комплексам.

SBIRS (Space-Based Infrared System — инфракрасная система космического базирования) — американская двухкомпонентная комплексная космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет нового поколения. © U. S. Air Force

К январю 2019 года американское оборонное ведомство подготовило обновлённый доклад по противоракетной обороне. Представляя документ общественности, глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что теперь Соединённые Штаты будут развивать свои ПРО так, чтобы защитить от возможного удара любой город на американской территории. Кроме того, Трамп обвинил Москву в разработке некоего «оружия направленной энергии», предназначенного для уничтожения спутников. В России эти обвинения отрицают — Москва выступает против милитаризации космоса.

Пентагон же явно нацелился на то, чтобы превратить космическое пространство в поле военной конкуренции крупнейших держав. В январе глава ВВС США Хизер Уилсон сообщила, что только в текущем году на нужды американских космических сил в бюджете заложено $12 млрд О создании специализированного космического подразделения армии США стало известно в июне прошлого года, когда Дональд Трамп издал соответствующее распоряжение, а соответствующий указ был подписан уже в декабре.

Как заявил 1 февраля председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов , заморозка Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) нужна Штатам для того, чтобы отвлечь внимание от своих планов по размещению вооружений на орбите.

«Это обыкновенные меры прикрытия, чтобы через два года — а у них реальные намерения произвести в короткие сроки (2—3 года) милитаризацию космоса — разместить там лазерное и другое оружие, чтобы потом оправдываться, что они это делают потому, что русские якобы нарушили ДРСМД и принудили американцев выйти из договора», — сказал Шаманов в эфире телеканала «Россия-24».

«Принципиально новое не сделать»

Однако говорить о том, что реализация этих планов обеспечит Соединённым Штатам преимуществом перед Россией, тоже не приходится, считают аналитики. В интервью RT военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко перечислил технологии, которые сейчас может рассматривать Пентагон для противодействия гиперзвуку.

В частности, собеседник RT упомянул стратегию встречного перехвата, подразумевающую использование ракеты, способной резко маневрировать: она наводится на цель и перехватывает боевой блок.

«Насколько это реально сделать на гиперзвуковой скорости — сложно сказать, с технической точки зрения это сомнительно. Чтобы атаковать боевой блок вдогонку, у противоракеты просто не хватит энергии и скорости», — отметил эксперт.

Есть ещё одна концепция, от которой державы в своё время отказались из-за протестов экологов. Это перехват при помощи ядерного взрыва на высоте. При ядерном взрыве в космосе 92% мощности распределяется между световым излучением, электромагнитным импульсом и сверхмощным рентгеновским излучением. И это способно если не сжечь гиперзвуковые блоки, то во всяком случае вывести их из строя. Михаил Тимошенко не исключил, что США, возможно, уже работают в этом направлении.

«Что касается лазера, то тут всё непросто. Например, был у американцев демонстратор на базе Боинга-747 — йодно-кислородный лазер. Он был очень мощный, и предполагалось, что дальность его действия составит 4 тыс. км. Но уже после того, как разработчики получили финансирование и сделали готовый экземпляр, оказалось, что его дальность только 400 км», — рассказал Тимошенко.

Дело в том, что лазер рассеивается в атмосфере, и это ограничивает его использование. Разместить лазер на спутниках можно, но тут всё упирается в то, откуда брать необходимую энергию и как наводить луч, говорит эксперт.

«Ещё при Рейгане у США был проект рентгеновского лазера, но возникли проблемы с прицелом — потому что законы инерции никто не отменял, а цель движется быстро. Поэтому от этой идеи отказались», — отметил Тимошенко.

Похожей точки зрения придерживается генерал-лейтенант запаса, заместитель главнокомандующего ВВС России в 2003—2007 годах по вопросам объединённой системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев. В интервью RT эксперт напомнил, что все технологии, о которых сейчас говорят в США, известны на протяжении многих десятилетий, и речь может идти только об их постепенном совершенствовании, а не о каких-то революционных решениях.

«Что касается космических компонентов слежения, то вообще-то они давно есть и у США, и у России — это не новинка. Ничего нового никто не придумал, речь может идти разве что о совершенствовании старого. То же самое касается и лазеров — они испытывались в СССР и США с 1970-х годов, что-то принципиально новое здесь сейчас не сделать», — пояснил Бижев.

Здание Пентагона © Yuri Gripas/ Reuters

Эксперт считает, что все разговоры американских чиновников и военных о создании перехватчика гиперзвуковых ракет — не более чем «попытки успокоить общественность».

По оценкам Бижева, тем образцам вооружений, которые уже используются ВС РФ, в течение как минимум 10—15 лет США ничего не смогут противопоставить.