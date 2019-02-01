Модернизированный Т-72 и «копию» Abrams показали в Тегеране

На проходящей в столице Ирана выставке достижений оборонной промышленности большое внимание уделено технике сухопутных войск. На открытой площадке выставлены различные образцы бронетехники: БМП, БТР, САУ, бронеавтомобили, танки.

Модернизированный вариант Т-72С в Тегеране. Фото: https://t.co/8Qbb76OaYe pic.twitter.com/jW0l4Cx4Xi— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 1 февраля 2019 г. Среди них выделяется модернизированный вариант Т-72С и внешне очень похожий на американский Abrams "Зульфикар-3".

При апгрейде "семьдесят второго" были применены технические решения, опробованные еще на одном иранском танке — "Каррар".

Основной акцент сделан на усиление защиты, поэтому старая "реактивная броня" "Контакт-1" заменена на новую, способную противостоять современным боеприпасам, в том числе оснащенных тандемной кумулятивной боевой частью. Серьезно усилены как лобовые, так и боковые проекции танка. На кормовой стороне башни установлен решетчатый экран. Также имеется датчик, засекающий лазерное облучение.

Еще одним новшеством стала дистанционно управляемая 12,7-мм пулеметная установка, смонтированная на крыше башни. Это позволит командиру машины вести огонь по противнику, не подставляясь под пули и осколки.

Прицельный комплекс внешне остался прежним, хотя на "Карраре" уже появился новый многоканальный.

С двигателем также, по всей видимости, не произошло изменений, это по-прежнему 840-сильный В-84.

Представленный на выставке "Зульфикар-3" трудно назвать новинкой, с середины нулевых его макет, очень похожий на заокеанский М1, регулярно демонстрировался на военных парадах. Впервые же в движении его показали только лет 6 назад.

Машина вооружена 125-мм гладкоствольной танковой пушкой с автоматом заряжания. Новая система управления огнем получила тепловизор. Многослойную броню существенно усилили. Сообщалось об установке более мощного, чем у Т-72, двигателя.

Судя по тому, что выпущено всего лишь несколько таких танков, налаживание серийного производство столкнулось со значительными трудностями. Не известно, пойдет ли "Зульфикар-3" массово в войска или от него придется вовсе отказаться.