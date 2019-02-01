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Новое стрелковое. На что делают ставку российские оружейники 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Новый пулемет, крупнокалиберный автомат и долгожданный сменщик пистолета Макарова — в концерне «Калашников» на днях сообщили об успешной реализации сразу нескольких важных проектов по стрелковому оружию. Перспективные образцы концерн намерен предложить не только российской армии, но и зарубежному рынку.
РПК с барабаном
Одной из ожидаемых в российской армии новинок станет ручной пулемет РПК-16. Его опытная войсковая эксплуатация уже завершается — в первом квартале 2019-го военные должны выдать заключение производителю.
РПК-16 по сути — тот же РПК-74, только модернизированный. Обновление коснулось в основном эргономических характеристик пулемета. Теперь у него удобная пистолетная рукоятка с подпальцевыми выемками, в которую встроен пенал с принадлежностями для чистки оружия. Переводчик режима огня оснащается планкой под указательный палец. Это значительно упрощает переключение. А складной телескопический приклад позволяет стрелку любого телосложения подстроить оружие под себя с ювелирной точностью.
На пулемете установлены планки Пикатинни, без которых уже не обходится ни один современный образец «стрелковки». В стандартной версии планка расположена на крышке ствольной коробки, что позволяет оснастить пулемет любыми прицельными комплексами ночного видения и тепловизорами. При этом нетронутым остался диоптрический регулируемый целик с механизмом ввода боковых поправок. Сверху и снизу на цевье тоже имеются планки Пикатинни для установки вспомогательных модулей. Кроме того, для планок дополнительные слоты есть и по бокам.
Одним из существенных недостатков РПК-74 специалисты называли невозможность быстрой замены ствола. В РПК-16 эту проблему решили. Для боя в городских условиях теперь можно будет выбрать штурмовой ствол длиной 410 миллиметров, для общевойсковых операций — длиной 550 миллиметров. Правда, хотя процедура по смене ствола не требует дополнительных инструментов, в полевых условиях заниматься этим будет не очень удобно, так как потребуется регулировка прицельных приспособлений.
Важное, если не основное преимущество сменных стволов — продление сроков использования пулемета. Как известно, у ствола ресурс в несколько раз ниже, чем у ударно-спускового механизма, поэтому РПК-16 будет служить гораздо дольше своего предшественника.
Автоматику модернизация не затронула — осталась все та же отработанная десятилетиями схема Калашникова, основанная на использовании энергии пороховых газов с отводом через отверстие в стволе. Одно из заметных новшеств в конструкции — магазин барабанного типа на 95 патронов калибра 5,45 × 39 миллиметров. РПК-74 комплектовался рожковым магазином на 45 патронов, чего явно недоставало для стрельбы длинными очередями в условиях интенсивного боя. Расширенный барабан значительно повышает огневую мощь пулемета. Такой тип питания превосходит ленточный удобством использования, позволяет уменьшить габариты и вес оружия: РПК-16 весит всего 4,5 килограмма.
Эффективная дальность пулемета в режиме одиночного огня и коротких очередей — до 600 метров, в режиме длинных очередей и непрерывного огня — до 300 метров, скорострельность — 700 выстрелов в минуту. По мнению разработчиков, РПК-16 встанет в один ряд с такими западными образцами, как бельгийский FN Minimi и американский M249.
Крупнокалиберный «калаш»
Другая новинка российских оружейников — автомат АК-308 под стандартный винтовочно-пулеметный патрон НАТО калибра 7,62 × 51 миллиметр. Серийное производство планируется начать уже в этом году. Разработчики уверены, что АК-308 будет интересен в качестве штурмового оружия, так как автоматических винтовок такого калибра в мире очень мало. При этом автомат в первую очередь предназначен для зарубежных покупателей.
По словам главного редактора журнала «Калашников» Михаила Дегтярева, АК-308 построен на базе ствольной коробки пулемета РПК-74М, обладающей увеличенным запасом прочности по сравнению с автоматной. Конструкция способна выдерживать циклические ударные нагрузки при стрельбе более мощным патроном. При этом эксперт отметил, что конкурировать с западными образцами крупнокалиберных штурмовых винтовок в развитых странах АК-308, скорее всего, не сможет. В этом сегменте сейчас наиболее востребованы итальянская Beretta ARX-200, немецкая H&K 417 и бельгийская FN SCAR H — они разработаны с использованием современных требований и технологий и считаются оружием XXI века.
"АК-308 могут заинтересовать разве что армии стран третьего мира, которые долгое время эксплуатировали такие автоматические винтовки 50-х годов прошлого века, как FN FAL и G3 под патрон 7,62 × 51. И здесь важную роль сыграет репутация АК как надежного и безотказного оружия", — сказал Дегтярев РИА Новости.
Надо отметить, планы по производству автоматов Калашникова за рубежом несколько изменились. В частности, представители концерна уже несколько лет ведут переговоры с индийскими подрядчиками о строительстве совместного предприятия. Ранее там планировалось производить АК сотой серии. Теперь предлагается собирать двухсотки.
"АК-200 — это довольно старая разработка, более чем десятилетней давности, — пояснил Дегтярев. — От АК сотой серии эти автоматы отличаются некоторыми эргономическими, адаптационными изменениями. Внешне они трудноразличимы, у двухсоток чуть по-другому выглядят прицельные приспособления, модернизированы некоторые элементы их узлов, установлены присоединительные планки, а в целом стреляющее устройство — такое же, как у сотой серии. Но АК-200 — это правильное с точки зрения развития и эволюции продолжение серии 100.
Новый «короткоствол»
Российские военные и подразделения спецслужб в скором времени получат на вооружение новый пистолет ПЛ-15, призванный заменить хорошо послуживший макаров. В «Калашникове» сообщили, что в феврале 2019-го завершаются предварительные испытания ПЛ-15 и начинаются государственные, после которых оружие будет готово к серийному производству.
Пистолет Лебедева — одна из последних разработок ижевских оружейников. Впервые его представили в 2015-м. Оружие сконструировано по классическому принципу запирания перекосом ствола, который использует большинство мировых производителей. Эксперты сравнивают этот пистолет с хорошо известным во всем мире австрийским «Глоком» и при этом отмечают некоторые преимущества российской разработки. К сильным сторонам ПЛ-15 можно отнести высочайшую надежность, компактность, эргономику и возможность использовать боеприпасы любого типа и качества.
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