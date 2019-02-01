12 роботов-саперов «Уран-6» поступит в войска в 2019 году

Сирии. Ранее «Уран-6» отлично зарекомендовал себя во время военной операции ВКС РФ

12 модернизированных многофункциональных робототехнических комплексов разминирования «Уран-6» поступят в соединения и воинские части инженерных войск всех округов. Об этом рассказал начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

«Машина уже начала поступать в войска, и в ближайшее время мы получим еще 12 таких машин во все военные округа», — сказал военачальник в эфире программы «Между тем» с Натальей Метлиной.

Ставицкий также отметил, что в Сирии возможности этого робота были использованы в полной мере.

«В Сирии эти роботы выполнили около 20% всех работ: разминировались с помощью него поля, площадные участки…», — сказал он.

Также генерал-лейтенант отметил, что «Уран-6» обладает достаточно высокой эффективностью, однако после его работы саперу все равно необходимо проверить разминированную площадь на наличие взрывчатки.

«Уран-6» является комплексом, предназначенным для разминирования местности и отлично зарекомендовавшим себя во время военной операции ВКС РФ в Сирии. Его применяли в Пальмире, Алеппо и Дейр-эз-Зоре.

Уникальность комплекса «Уран-6» заключается в его способности разрушить обнаруженное на местности взрывное устройство или подвести его к подрыву. У оператора при этом есть возможность управлять комплексом с расстояния до километра. При этом обеспечивается полная безопасность личного состава.

Двигаясь по ровной местности, «Уран-6» способен производить разминирование со скоростью до трех километров в час.

Раее «Звезда» публиковала кадры испытаний уникального комплекса «Уран-6».