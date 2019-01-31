Тайный шифр: кто и как запускает ядерные ракеты

Американские конгрессмены хотят запретить Трампу использовать ядерное оружие без согласования с конгрессом. Два соответствующих законопроекта внесли сенаторы. Как устроена система принятия решения о запуске ядерных ракет и функционирует «ядерный чемоданчик», рассказывает «Газета.Ru»

«Наша нынешняя политика не просто устарела — она опасна. Ясно заявив, что сдерживание — это единственная цель нашего (ядерного) арсенала, законопроект снизит шансы на просчеты в ядерной сфере», — говорится в заявлении претендента на выдвижение в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен и главы комитета палаты представителей по вооруженным делам Адама Смита

В свою очередь, сенатор-республиканец Тед Лье и его коллега-демократ Эд Марки внесли законопроект, который запрещает президенту США наносить превентивный ядерный удар без разрешения конгресса.

Такие законопроекты уже не раз вносились в прошлом в конгресс, но успеха не имели. Инициатива получила поддержку после прихода к власти Дональда Трампа. Многие демократы заявляли, что Трампу опасно доверять контроль над ядерным оружием.

Прежний президент США Барак Обама , согласно публикациям СМИ, думал об изменении политики в области превентивных ядерных ударов, но отказался от намерения что-либо менять.

В настоящее время США заявляют, что оставляют за собой право в случае необходимости наносить как встречные, так и превентивные ядерные удары, что вызывает критику ряда политиков и НПО.

Где ключи от «ядерного чемоданчика»

Для начала уточним, кто принимает решение о применении ядерного оружия в России и как это осуществляется на практике. Считается, что у главы государства есть некая «красная кнопка», нажав которую, президент осуществляет одновременный массированный запуск межконтинентальных баллистических ракет и запуск баллистических ракет подводных крейсеров стратегического назначения.

Это заблуждение. На самом деле схема здесь принципиально иная.

Глава государства дает только сигнал на разрешение применения ядерного оружия и передает кодовый сигнал на разблокировку ядерных боевых частей. Пуск межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также стратегических крылатых ракет с ядерными боезапасами осуществляется самостоятельно соответствующими боевыми расчетами.

Но перед этим с помощью кодоблокировочных устройств с боевых частей ракет снимается так называемая блокировка.

То есть специально подготовленные боевые расчеты, получив некую кодовую комбинацию от главы государства, достают из особых сейфов (ключи от которых только у соответствующих командиров) и вскрывают свои пакеты с пятью сургучными печатями. А там записана своя кодовая комбинация. Командиры, сравнив информацию от президента и данные своего пакета, производят необходимые криптографические операции и получают искомый код для снятия блокировки. Боевой расчет вводит данные в носитель, после чего загораются транспаранты «Блокировка снята» и «Пуск разрешен».

Такой порядок действий предусмотрен в том числе и для того, чтобы даже в принципе исключить случаи так называемого несанкционированного применения специальных боеприпасов.

Для передачи соответствующих сигналов глава государства располагает так называемым «ядерным чемоданчиком». На самом деле это портативный абонентский терминал (шифр «Чегет») автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами «Казбек».

Точно такими же устройствами располагают министр обороны России и начальник Генерального штаба ВС РФ

По одним данным, разрешение на применение ядерного оружия и коды на разблокировку ядерных боевых частей выдаются только в случае подтверждения от двух «чемоданчиков», по другим — от трех.

То есть единолично решение на применения ядерного оружия в России принять никто не может. Примерно так же функционирует эта система и в Соединенных Штатах.

Кроме того, ядерное оружие не ограничивается только межконтинентальными баллистическими ракетами и баллистическими ракетами подводных лодок. Специальные боевые части могут быть установлены на крылатых ракетах морского и авиационного базирования, свободнопадающих бомбах, тактических ракетах Сухопутных войск, зенитных управляемых и противоракетах, ядерных минах, снарядах ствольной артиллерии. В общем, арсенал ядерного оружия весьма обширен — вплоть до малогабаритных зарядов, применяемых силами специального назначения.

Но в любом случае, вначале от главы государства должен поступить сигнал на применение ядерного оружия, а затем сигнал на разблокировку ядерных боевых частей. Без этого специальные боеприпасы останутся мертвым грузом.

При принятии подобных решений верховный главнокомандующий должен обладать исключительным самообладанием, крайней трезвостью в оценках военно-стратегической обстановки и пониманием глубины тех последствий, к которым могут привести поспешные и непродуманные действия. Иными словами, требования к главе государства, верховному главнокомандующему вооруженными силами ядерной державы, который будет практически единолично принимать решение о начале ракетно-ядерной войны, исключительно высоки.

Учитывая импульсивный и абсолютно непредсказуемый характер президента США Дональда Трампа, представители Демократической партии США неоднократно заявляли, что Трампу опасно доверять контроль над ядерным оружием. И попытка ограничить его права в принятии решения на применение ракетно-ядерного оружия в США далеко не первая.

Экс-помощница президента США Дональда Трампа в Белом доме Омароса Манигол-Ньюман рассказывала, что сотрудники Белого дома использовали специальный хэштег, когда президент США Дональд Трамп предпринимал «сумасшедшие и неуравновешенные» поступки.