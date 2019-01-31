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Американский генерал назвал Польшу «ключом» к сдерживанию России 

РИА Новости + ещё 1 57 минут назад
Фото: Reuters
Использование географического положения Польши в целях повышения мобильности войск НАТО имеет решающее значение для сохранения стабильности и безопасности в Европе и "сдерживания" России, заявил генерал-полковник США Бен Ходжес во время встречи с представителями польских деловых кругов.
Транспортные пути, проходящие через территорию республики и служащие для перемещения солдат НАТО, помогут улучшить маневренность войск альянса в случае возможного конфликта с Москвой, отметил военачальник. Поэтому они необходимы для успешной реализации политики "сдерживания".
"Польша планирует сделать большой шаг вперед на пути усиления безопасности региона. Строительство Центрального транспортного узла между Варшавой и Лодзью будет способствовать обеспечению безопасности в этом регионе Европы, в особенности если он будет скоординирован с инвестициями в проекты в странах Трехморья, например, маршрута Via Carpatia и железнодорожного пути Rail Baltica, а также задачами в сфере логистики и обороны в рамках программы Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны стран ЕС", — цититрует генерал-полковника интернет-издание Biznes Alert.
Ходжес отметил, что эффективность стратегии сдерживания также зависит от "сильной и модернизированной польской армии на суше, на воде и в воздухе", ее интеграции под командованием НАТО и сотрудничества с Германией и странами Прибалтики.
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Оружие , Армия , США , ЕС , НАТО , Польша
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