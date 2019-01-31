Американский генерал назвал Польшу «ключом» к сдерживанию России

Использование географического положения Польши в целях повышения мобильности войск НАТО имеет решающее значение для сохранения стабильности и безопасности в Европе и "сдерживания" России , заявил генерал-полковник США Бен Ходжес во время встречи с представителями польских деловых кругов.

Транспортные пути, проходящие через территорию республики и служащие для перемещения солдат НАТО, помогут улучшить маневренность войск альянса в случае возможного конфликта с Москвой, отметил военачальник. Поэтому они необходимы для успешной реализации политики "сдерживания".

"Польша планирует сделать большой шаг вперед на пути усиления безопасности региона. Строительство Центрального транспортного узла между Варшавой и Лодзью будет способствовать обеспечению безопасности в этом регионе Европы, в особенности если он будет скоординирован с инвестициями в проекты в странах Трехморья, например, маршрута Via Carpatia и железнодорожного пути Rail Baltica, а также задачами в сфере логистики и обороны в рамках программы Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны стран ЕС", — цититрует генерал-полковника интернет-издание Biznes Alert.

Ходжес отметил, что эффективность стратегии сдерживания также зависит от "сильной и модернизированной польской армии на суше, на воде и в воздухе", ее интеграции под командованием НАТО и сотрудничества с Германией и странами Прибалтики.