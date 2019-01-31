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Порошенко разрешил Минобороны напрямую покупать вооружение из-за рубежа 

РИА Новости + ещё 2 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о правилах закупки вооружения, позволяющий Минобороны Украины напрямую покупать вооружение из-за рубежа, сообщила в четверг пресс-служба украинского президента.
"Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту", — говорится в сообщении.
По словам президента, документ позволит министерству обороны и Генштабу ВС Украины осуществлять закупку за рубежом без посредников, что позволит оптимизировать и ускорить этот процесс, а также сэкономить средства.
Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
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Оружие , Армия , Украина , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Григорий Карасин , Министерство обороны , Генштаб , МИД , РИА Новости
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