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Американская армия получит новую модификацию ПТРК Javelin 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Wikimedia.org
Американская армия получит новую модификацию переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Соответствующий заказ министерство обороны США сделало компании Javelin Joint Venture.
Как пишет UPI, модификация FGM-148F является новейшей версией Javelin FGM-148. И главная особенность — в новой многоцелевой боевой части. Как заявляют в компании Javelin Joint Venture, новые ракеты в состоянии эффективно поражать легкобронированную технику, живую силу, а также разрушать укрытия противника благодаря наличию осколочной боевой части.
И не только. Ракеты модификации FGM-148F могут поражать и танки и другие тяжелые бронированные цели. Помимо многоцелевой боевой части, FGM-148F имеет еще одно отличие — уменьшенную массу.
Компания выпустит 2100 переносных противотанковых ракетных комплексов. Поставлять в американскую армию их планируют уже в 2020 году. Сама разработка ПТРК Javelin ведется в четыре этапа. Как пишет издание Warspot, в США этапы называют спиралями. Модификация FGM-148F — вторая спираль. Третья и четвертая — работа над снижением массы и стоимости комплекса.
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Оружие , Армия , Войска , Пентагон
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