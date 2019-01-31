На самом дорогом авианосце США обнаружили неполадки с катапультами

У самого дорогого авианосца ВМС США Джеральд Форд » стоимостью $13 млрд произошло 20 сбоев систем запуска и посадки самолетов. В последнее время в Вашингтоне отмечают немало проблем с кораблями для ВМС, связанных как с техническими проблемами, так и дороговизной оборудования.

По данным испытательного бюро Пентагона, у авианосца «Джеральд Форд» произошли сбои в работе электромагнитных катапульт, выпущенных General Atomics. Они случились во время испытаний в море с момента начала выпуска авианосца в мае 2017 года. Проблемы происходили во время 740 испытательных тестов, сообщило освещающее армейскую тематику издание Stars and Stripes.

Постройка многоцелевых авианосцев типа «Джеральд Форд» ведется с 2009 года. «Форды» представляют собой улучшенную версию авианосцев типа «Нимиц» и отличаются от них, при сопоставимых размерах и авиационном вооружении, меньшими эксплуатационными расходами.

Каждый корабль стоит не менее $10 млрд

В начале своего президентства Дональд Трамп пообещал воплотить в жизнь самую масштабную кораблестроительную программу ВМС США со времен администрации Рональда Рейгана . Трамп пообещал увеличить боевой состав военно-морских сил США с 272 до 350 кораблей. Среди них — атомные подводные лодки, ракетные крейсеры и авианосцы, штат которых в итоге увеличится на 50 тыс. человек.

В то же время реализация амбициозного плана требует гигантских расходов. Так, поступившему в войска новейшему эсминцу ВМС США «Замволт» требуются снаряды стоимостью до $800 тыс., а с учетом амортизации и эксплуатационных расходов самого эсминца один выстрел может обойтись бюджету в сумму до $2 млн Представители ВМС США признали, что начали поиск альтернативных разработок на замену дорогим снарядам от Lockheed Martin.

В 2018 году США приостановили программу переоборудования эсминцев на жидком топливе в корабли-гибриды. Военно-морские силы США отменяют программу, которая предусматривала установку топливосберегающих гибридных электроприводов на 34 эсминцах ВМС США, оставляя только один корабль для последующей отработки технологий.

В 2018 году на эти цели предполагалось истратить $6,3 млн Однако финансирование практически обнулено не только в этом, но и в последующие годы. До настоящего времени на программу эсминцев-гибридов было израсходовано приблизительно $52 млн Вся программа, как ожидали ранее, должна была обойтись в $356,25 млн И вот теперь от нее решено отказаться. Военно-морские силы США будут использовать эсминец DDG-103 Truxtun в качестве испытательного стенда, чтобы наблюдать, окупается ли эта технология в конечном счете. Truxtun — 55-й эскадренный миноносец из серии запланированных 62 эсминцев УРО типа «Арли Берк», строительство которых было одобрено конгрессом США.

Кроме того, у ВМС США возникло много вопросов к младшим офицерам и, в первую очередь, к уровню их готовности управления кораблем сразу после зачисления в тот или иной экипаж.

Трехмесячная внутренняя проверка, проводимая высокопоставленными американскими руководителями надводных сил ВМС США, выявила значительные проблемы, связанные с навыками управления кораблем почти у 85% младших офицеров. Из 164 проверенных офицеров только к 27 из них не было никаких претензий, у 108 были «некоторые проблемы», а у 29 младших офицеров были «значительные проблемы», связанные с их готовностью к управлению кораблем.

Между тем в ВМС США продолжают говорить о растущей опасности со стороны ВМФ России. Как заявил командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, Москва производит эффективные субмарины и обладает мощным подводным флотом.

«Русские продолжали инвестировать в исследования, разработку и производство очень эффективных подводных лодок, которые являются нашим самым действенным противником», — сказал адмирал в эфире телеканала CNN.

По мнению адмирала Фогго, у России насчитывается около 40 боевых субмарин, более 20 из них сосредоточены на Северном флоте и способны работать в Северной Атлантике и Арктике.