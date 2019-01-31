На Украине призвали создать оружие, способное «бить вглубь России»

Ситуация в Азовско-Черноморском бассейне складывается для Украины крайне неблагоприятно, в связи с чем Киеву необходимо пытаться изменить баланс сил в свою пользу, разрабатывая оружие, способное "бить вглубь территории России ", об этом в своей статье для издания «Апостроф» пишет заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Самусь признал, что на Черном и Азовском морях полностью доминирует Россия, при этом как-либо помешать ей не в состоянии ни НАТО , ни, тем более, Украина. Кроме того, реакция западных стран на ноябрьский инцидент с украинскими военными, которые были арестованы за нарушение российской границы, показывает, что Запад не готов "поднимать ставки" и стремится "заморозить конфликт", отметил он.

"Выход для Украины очевиден: развитие ВМС и ракетных возможностей, противовоздушных и противоракетных возможностей украинской армии. Это единственная возможность. Лично у меня после акта агрессии 25 ноября уже нет иллюзий, что международное сообщество нам поможет. Украине нужно срочно наращивать военно-морские силы, то есть изменять баланс сил в Черном море, пытаться способствовать тому, чтобы НАТО начало помогать строить свои ВМС и Румынии", — заявил Самусь.

Киеву также следует развивать средства противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы "отбить у России желание использовать свои мощные ракетные способности против Украины", полагает эксперт.

"И одновременно разрабатывать свое оружие сдерживания — ту самую ракету "Нептун", которой можно бить вглубь территории России. То есть Россия сейчас понимает только язык силы. И эта сила может проявляться и в экономике, и на поле боя. Язык, которым пользуется Запад, для России ничего не значит", — утверждает Самусь.

Инцидент в Керченском проливе

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении украинских военнослужащих были возбуждены уголовные дела о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.

"Нептун" — первая крылатая ракета украинского производства. Предусмотрены варианты корабельного, наземного и воздушного базирования. Ракета предназначена для поражения морских целей и береговых объектов на дальности до 280 километров.