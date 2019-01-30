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Столтенберг назвал Россию ответственной за ситуацию с ДРСМД 

RT на русском 40 минут назад
Россия несёт ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и то, что соглашение оказалось под угрозой.
Об этом, выступая в Бухаресте на неформальной встрече министров ЕС, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы продолжаем призывать Россию сохранить ДРСМД, поскольку Россия ответственна за подрыв договора. Россия развивала и создавала уже на протяжении ряда лет ракеты средней дальности», — сказал он.
По его словам, если Россия «не вернётся к исполнению обязательств» по соглашению, то НАТО «нужно быть готовой к миру без ДРСМД».
Ранее Столтенберг заявлял, что меры НАТО в случае прекращения ДРСМД будут «вымеренными».
26 января российская сторона на заседании Совета Россия — НАТО подтвердила готовность предпринять усилия для продолжения диалога по соглашению.
Президент России Владимир Путин подчёркивал, что новые российские ракеты не нарушают положений договора.
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Комментарии3
Оружие , Армия , В мире , Европа , США , Йенс Столтенберг , Владимир Путин , ЕС , НАТО , Бухарест
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