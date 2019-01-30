Столтенберг назвал Россию ответственной за ситуацию с ДРСМД

Россия несёт ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и то, что соглашение оказалось под угрозой.

«Мы продолжаем призывать Россию сохранить ДРСМД, поскольку Россия ответственна за подрыв договора. Россия развивала и создавала уже на протяжении ряда лет ракеты средней дальности», — сказал он.

По его словам, если Россия «не вернётся к исполнению обязательств» по соглашению, то НАТО «нужно быть готовой к миру без ДРСМД».

Ранее Столтенберг заявлял, что меры НАТО в случае прекращения ДРСМД будут «вымеренными».

26 января российская сторона на заседании Совета Россия — НАТО подтвердила готовность предпринять усилия для продолжения диалога по соглашению.